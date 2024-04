Medrano que paralizó las judiciales: Comisiones mixtas han atropellado los derechos de postulantes

Fuente: ANF

La Paz.- La inhabilitada candidata al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano Mayta manifestó que las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural han incurrido en una serie de vulneraciones a los derechos de los candidatos en la preselección para las elecciones judiciales, por eso solicitó la suspensión del proceso.

“Las comisiones mixtas (de Constitución y de Justicia Plural) han atropellado los derechos de los postulantes (en la preselección) (…) Tenemos el derecho de accionar los recursos para que se respeten los derechos”, declaró Medrano.

La inhabilitada candidata a través de un amparo constitucional frenó la continuidad de la preselección de candidatos, luego que una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le concedió la tutela con la disposición de medidas cautelares.

La candidata al Consejo de la Magistratura denunció que a la fecha no conoce el resultado de su recurso de revisión que presentó en el marco del cronograma de las actividades de la preselección. “Soy víctima de un silencio administrativo. Hasta ahora no se me ha notificado con una resolución”, dijo en declaraciones a Cadena A.

Medrano explicó que fue inhabilitada por la falta del certificado de segundo idioma originario, sin embargo, subsanó al presentar el certificado validado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, pero al final fue inhabilitada por otros artículos.

Pero “De manera ultra petita (más allá de lo pedido), resuelven algo que ya no correspondía”, afirmó Medrano, quien dijo que su intención no era paralizar el proceso, pero que las comisiones están “incumpliendo todas las normas”.

“Son los primeros en incumplir la ley, al momento de resolver mi recurso de impugnación primero me dicen que quedo habilitada, pero me inhabilitan por otros requisitos”, sostuvo la candidata.

El lunes 22 se llevará a cabo la audiencia para resolver el amparo constitucional, sin embargo, la senadora Andrea Barrientos dijo que este no es el único recurso, sino que en Chuquisaca hay otros dos amparos y en Beni, otros dos.

Mientras que el senador del MAS Luis Flores señaló que existirían al menos 10 amparos y recursos que acechan el proceso de preselección y en definitiva las elecciones judiciales.

