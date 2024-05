Mientras el oro sube como activo refugio, el Bitcoin conquista para inversión de corto plazo

El oro es considerado un activo refugio, que permite invertir de manera segura . El metal dorado cerró el año 2023 con el pico de $us 2.026. Este año, la cotización de la onza troy de oro inició con $us 2.034 (recórd histórico), según datos recopilados del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Arevilca coincide en que, en Bolivia, el bitcoin es un tema complicado porque no tiene un mercado como tal, no hay una entidad en la que se puede hacer una comercialización. Sin embargo, rescató tres ventajas de su uso: no está controlada por ningún gobierno o entidad financiera, es descentralizada; las transacciones son rápidas, seguras y de bajo costo; y las inversiones son anónimas.

“Ambos son muy volátiles y no es recomendable invertir en ellos mientras no conformen parte de un portafolio de inversión compuesta por otros activos más con los cuales construir una estrategia más robusta” explicó Ríos García y enfatizó que no son de fácil acceso para ciudadanos residentes en Bolivia si no cuentan con cuentas bancarias y más aún de brokeraje en el extranjero. Y Subirana hizo hincapié en la importancia de diversificar las inversiones.