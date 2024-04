“Necesitaba que alguien me detenga”: Feminicida revela que ya tenía una tercera potencial víctima en mente

Fuente: Unitel

Escalofriantes detalles surgen en el caso del doble feminicidio que conmociona a Santa Cruz. Tras su aprehensión, el asesino, identificado como Cristin F.C. de 23 años, confesó a las autoridades que ya tenía identificada a su tercera víctima: su vecina.

“Él en sus propias palabras dice: ‘Se me ocurrió llamar a la Policía porque yo sentía que no iba a poder parar. Entonces, yo necesitaba que alguien me detenga para poder parar’ porque él ya tenía pensado quitar la vida a una tercera persona”, indicó el fiscal Daniel Ortuño en el programa Contacto Bolivia.

La madrugada de este lunes, Cristian terminó con la vida de Carla Durán. Cuando la Policía llegó al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de otra mujer, a quien el sujeto mató una semana antes y que estaba enterrado en el inmueble en donde había atacado a la joven.

Según el fiscal del caso, la primera mujer que fue asesinada tenía relación laboral y afectiva con el asesino y la segunda víctima era “más amiga” del sujeto.