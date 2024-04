Nuestra dura experiencia bajo el populismo cocalero debe dejarnos enseñanzas

“El pueblo tiene que aprender de su amarga experiencia de haber vivido bajo el masismo, para convencerse de su error y cambiar de modelo y de gobierno”. Pukymon.

Política, ciencia y economía bajo el populismo cocalero.



Los tiempos cambiaron, ahora ya no hay dólares producto de las exportaciones del gas. Y como la necesidad se impone, vimos últimamente que el MAS, Lucho acorralado por la necesidad, finalmente acepta lo que enseña la economía y la ciencia y dice avanzar hacia la economía de mercado. En realidad, ellos practicaron siempre la libre economía en los rubros cocaleros y del contrabando; son enemigos de la economía libre y formal.

Por diversas presiones, el Gobierno expreso estar dispuesto a la adopción de nuevas variedades de semillas genéticamente mejoradas, que no solo permitirá lograr la autosuficiencia alimentaria, sino que significará un espaldarazo para las agroexportaciones; en momentos que Bolivia lo que más precisa es generar divisas frescas, para mantener la estabilidad, crecer más y generar empleos sostenibles.

Últimamente presionados por los agricultores del oriente, dicen aceptar el uso de la biotecnología que permitiría producir más y evitar el seguir contrabandeando maíz transgénico desde Argentina y otros productos del mismo tipo.

Esto aún no está claro, pues el gobierno y por extrañas razones, se resiste aprobar la biotecnología.

Este 10 de abril 2024, dirigentes agropecuarios exigieron al gobierno que apruebe la biotecnología, para que los productores puedan aumentar sus rendimientos. Advirtieron que si no se aplica la biotecnología, los productores saldrán a bloquear las carreteras: “¡Pedimos nuestros derechos y sabemos que el gobierno bloqueador nos meterá presos si nosotros salimos a bloquear!”.

Nota: El bloqueo es su derecho humano de los masistas, solo de ellos.

Un Informe publicado por la Royal Society del Reino Unido, expresa:“Una regulación más eficiente para los transgénicos “abriría oportunidades para que las empresas emergentes conviertan los avances científicos de plantas de los últimos 30 años, en productos valiosos. Rechazar el uso de transgénicos crea un costo de oportunidad grande y evitable”.

El acuerdo del Gobierno con la Federación de Empresarios Privados, en lo económico, está avanzando: Se daría inicio a la liberación de exportaciones con agilización de trámites, la devolución inmediata de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIMs) previa entrega de divisas por exportaciones, emisión de bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, subasta de diésel con grandes compradores, agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado a consumo propio. Con esto se reconocería las ventajas de una economía de mercado.

Democracia y el rol de las Elites creativas.

El bienestar de la gente no puede establecerse por Decreto ni es consecuencia del voluntarismo de los políticos. En la economía, los salarios e ingresos de las personas en términos reales son consecuencia de la economía capitalista. Esto significa, equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones y tecnología. Así como de los conocimientos y el apoyo logístico para aumentar los rendimientos de las industrias y empresas varias. Y esto implica una economía capitalista de mercado: libre empresa y propiedad privada.

Las grandes iniciativas empresariales suelen correr a cargo de personas emprendedoras, motivadas y dispuestas a hacer más sacrificios y asumir más riesgos que la media, y así toda la sociedad se beneficia indirectamente de las iniciativas de estas personas.

En toda sociedad democrática de libertades personales, institucionales y de mercado, los líderes se forman compitiendo y ofreciendo a la sociedad el tener acceso a mejores bienes y servicios. Una sociedad libre necesita de estos líderes naturales porque son sus principales impulsores e inspiradores.

El problema actual es que proliferan y se imponen algunos líderes políticos, los que utilizando el Estado se apoderan de la riqueza pública, dispone del control sobre las Instituciones públicas y sus subordinados y gobiernan sin ningún tipo de control.

Al igual que la necesidad crea el órgano, el órgano crea la necesidad, y así es como con el populismo se agiganta la burocracia estatal. En consecuencia, los empleados públicos para justificar sus pegas y ganar su plata, exigen numerosos requisitos a los contribuyentes. Exigen un trámite complicado para cualquier cosa y luego no cumplen, desde asistir al funeral de su madre, como le ocurrió a Jeanine.

Vivimos en un mundo de cambios permanentes y cada vez más acelerados. Un mundo con nuevas tecnologías y trabajos aún no definidos, por lo que lo importante es entender esta realidad y educarnos adecuadamente para competir en estos nuevos campos y tiempos.

Dado que es imposible saber cuáles serán las necesidades del mundo en los próximos diez o quince años, el proceso educativo debe enseñar a pensar, competencias genéricas y aplicables en cualquier momento y espacio, tales como: Aprender cómo aprender, estudiar y desarrollar lógica, matemáticas, creatividad, inteligencia social y habilidades para incorporar la inteligencia artificial a nuestro diario vivir.

En lo político, los ciudadanos, necesitamos adherimos al liberalismo democrático, aquel que respeta a la persona, las tradiciones y cultura de cada pueblo y se confronta con el populismo socialista y el movimiento woke, que es el capitalismo de la nueva izquierda.

Y en lo económico, adherirnos al desarrollo productivo capitalista, usando tecnologías sostenibles, incrementando la producción y respetando la frontera agrícola de los Planes de uso del suelo y promoviendo el buen manejo de suelos y de la actividad ganadera, además de producir alimentos con mayor calidad y a mejores precios.

En ninguna parte del mundo la economía ha prosperado bajo el control del Estado, la única forma de lograr el desarrollo es bajo una economía libre y competitiva y la explicación es por demás conocida:

“Los productores no producen para su propio consumo, sino para el mercado y su objetivo es vender sus productos. Si los consumidores no compran los bienes que se les ofrecen, el empresario no puede recuperar los gastos realizados y pierde su dinero.

Si no ajusta su procedimiento a los deseos de los consumidores, pronto será destituido de su eminente puesto al frente del timón”. Mises (2007, 17)

Fuente: ovidioroca.wordpress.com