Oriente: no hubo acuerdo con el plantel y se pueden venir despidos desde este jueves

La luz que alumbró al final del túnel se apagó casi de manera inmediata. Los jugadores de Oriente Petrolero se presentaron a la sede en San Antonio, se cambiaron, saltaron a la cancha, pero no se entrenaron. En ese ínterin, los capitanes del plantel escucharon la propuesta del presidente Ronald Raldes -de esperar unos días-, la transmitieron al grupo, pero la posición de éstos fue tajante: “No volvemos a entrenar si no nos pagan”.

Todos volvieron a la cancha con la ropa de entrenamiento, pero no se entrenaron. A un costado esperaba el DT Víctor Hugo Antelo junto a su cuerpo técnico, sin cambiarse, porque ellos sabían la posición del plantel que la única manera de retornar a trabajar, era cancelando los cuatro y cinco meses que se les adeuda al plantel. “ Si hemos llegado hasta aquí firmes, no podemos tambalear ”, se escuchó decir entre el grupo.

La preocupación de los jugadores continuó y tras el final de la jornada, algunos expresaron su preocupación ya que trascendió en esa misma reunión, que “ puede haber despidos o rescisiones desde mañana mismo (jueves) ”. Como era de esperarse no quisieron que se los identificara aunque sí se confirmó que fueron convocados para las 8:30 para trabajar y si no se presentan pueden haber despidos, según se conoció.

La situación está tirante. El plantel ya no concentró desde la previa al último partido oficial jugado ante Wilstermann y tras la eliminación no trabajaron reclamando las deudas. Los jugadores se quejaron que no hubo respuesta de la dirigencia en los días anteriores, aunque este miércoles, Raldes se presentó en la sede. Pero las deudas no solo son al plantel, sino a la parte administrativa y también a la de utilería.