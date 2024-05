Amenaza de convulsión evidencia la desesperación de Evo Morales

Advierten desesperación en el “evismo” para mantener vigente a su líder y respaldar sus aspiraciones para participar de las elecciones generales como candidato del partido azul.

Fuente: El Diario

Rechazando los anuncios de convulsión social anunciados por dirigentes del ala “evista” en el Movimiento al Socialismo (MAS), asambleístas nacionales señalaron que este tipo de amenazas responden a la desesperación de Evo Morales por imponer sus aspiraciones electorales, exigiendo a autoridades de Gobierno, asumir las medidas necesarias para evitar que en el país se generen nuevos escenarios de confrontación.

Luego que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyera al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso nacional del MAS, convocado por el Pacto de Unidad “arcista”, el dirigente del ala “evista” en el partido oficialista, Ponciano Santos, advirtió que con estas disposiciones, la “guerra” fue declarada.

“Quiero decir enfáticamente, ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”, señaló Santos, apuntando además que la polémica determinación judicial no respeta la vigente Constitución Política del Estado (CPE).

Al respecto, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, atribuyó este tipo de anuncios a la desesperación del “evismo” para mantener vigente a su líder y respaldar sus aspiraciones para participar de las elecciones generales como candidato del partido azul.

En conferencia de prensa, el asambleísta paceño adelantó que las posibles medidas de fuerza a ser asumidas por los radicales del MAS, serán ampliamente rechazadas por una población que quiere trabajar y realizar sus actividades con normalidad, recordando además que la figura del líder cocalero es cada vez más resistida por la ciudadanía.

“Se observa toda la desesperación que existe en Evo Morales, pues todo esto está siendo ordenado desde el Chapare, claramente las medidas anunciadas no van a tener la fuerza correspondiente porque todos sabemos que Morales hace mucho tiempo que ya no cuenta con respaldo”, dijo.

En criterio de Astorga, en la actual coyuntura, hablar de medidas de presión que no vayan dirigidas a defender la democracia, exigir soluciones a la crisis económica o una renovación urgente de la justicia, es insistir en acciones que no gozan del respaldo popular y no alcanzarán ningún efecto.

Agregó que forzar medidas de presión con un carácter completamente político y en defensa de intereses personales como la candidatura de Morales, solo generará rechazo y efectos adversos a los esperados por sus promotores.

“Es momento que el Gobierno se ponga los pantalones y el ministro Eduardo Del Castillo, de una vez intervenga porque no puede ser que se haya procesado a algunos opositores por participar de manifestaciones pacíficas, mientras se permita a Morales total libertad para tratar de convulsionar el país”, indicó.

En ese sentido, llamó a autoridades de Gobierno a dejar de temer al radicalismo en el partido azul e iniciar las acciones necesarias para procesar y, de ser necesario, encarcelar a los responsables de convocar a medidas que van en contra de la libre transitabilidad, totalmente contrarias a la Constitución Política del Estado, para convulsionar el país y evitar que la ciudadana ejerza su derecho a transitar libremente por territorio nacional.

Ayer, tras la determinación del TSE para acompañar de forma “provisional y condicionada” el congreso del MAS convocado por el ala “arcista” en la ciudad de El Alto, durante una emisión extraordinaria de su programa radial, Morales amenazó con nuevas medidas para convulsionar el país, responsabilizando por los efectos de esta movilización al gobierno nacional. “Que no nos provoquen”, sostuvo.

Sumándose a las amenazas, el senador oficialista Leonardo Loza, instó a Morales a velar por su seguridad ante una posible arremetida del Gobierno para atentar contra su integridad. “Cualquier rato nos pueden acribillar e inventarse y decir que fue un accidente, como están acostumbrados a decirnos”, manifestó el parlamentario “evista”

Loza también exigió a representantes del “arcismo” no ser cobardes ni eludir las consecuencias de las medidas de presión a ser ejecutadas en los siguientes días. “No sean cobardes, que no sean lloroncitos cuando se desaten los conflictos”, señaló.

Por su parte, el diputado oficialista del ala radical, Freddy López, afirmó que el presidente Luis Arce, tendrá que abandonar el país en caso de que estalle una crisis social.

“Ojalá que esta situación de convulsión social que él ha causado, no desemboque en una situación de crisis, si pasa eso, prácticamente el presidente Luis Arce Catacora va tener que alistar maletas para irse del país, así como lo han hecho otros gobiernos que en su momento han provocado problemas sociales”, dijo.

Ante estas declaraciones, la diputada “arcista” Deysi Choque, descalificó al líder cocalero recordándole que en 2019 huyó del país, dejando a su militancia en medio de un conflicto social tras el fraude electoral.

“Estas amenazas vienen de un cobarde que se fue del país abandonando a toda una población, dejando luto, sangre y dolor en nuestro país. Hoy que vivimos en democracia viene a hacerse al machito a amenazar”, sostuvo Choque, recordando a Morales que salió del país “con el rabo entre las piernas”.

Fuente: El Diario