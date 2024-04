“Que investiguen a todos los involucrados y que el poder político no se meta”, dijo Matkovic sobre el caso terrorismo

Fuente: Red Uno

Este martes 16 de abril se cumplen 15 años del denominado caso terrorismo registrado en el Hotel Las Américas, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera, presentó declaraciones “desafiando” al sistema judicial para esclarecer los crímenes de supuestas ejecuciones extrajudiciales y vulneración de derechos humanos.

Matkovic destacó que el proceso penal, que la Fiscalía había rechazado años atrás, ahora es una realidad gracias a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, expresó su preocupación por la posible manipulación del sistema judicial y la permanencia de actores clave en el Gobierno, lo que podría obstaculizar la búsqueda de la verdad.

El presidente de la ALD señaló que el caso involucra a cientos de familias perseguidas y extorsionadas, así como a funcionarios gubernamentales que intentaron encubrir los crímenes. También mencionó la complicidad de altos cargos del Gobierno durante la administración anterior.

“Si es bien manejado, sería realmente importante tratar de llegar a la verdad material de lo que ocurrió, quiénes son los autores intelectuales de esto, quiénes encubrieron este caso. Pero muchos de los acusados ​​han dicho que les quedan muchas dudas porque muchos de los actores principales siguen en funciones de gobierno”, añadió.

En respuesta a las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien desafió a ser citado y amenazó con no presentarse ante la Fiscalía, Matkovic afirmó que ningún individuo, sin importar su cargo o estatus, debe evadir la justicia. Instó a que todos los involucrados, desde Morales hasta los ministros y fiscales, sean convocados para esclarecer la verdad.

“Él dijo: ‘No me voy a presentar, y si quieren que me metan preso’. Pero después dijo que lo que hizo fue defender a la patria. Entonces, está aceptando que tuvo una parte clave en este caso, que dio las órdenes. Ahora, cobardemente, dice que no estaba en el país, que quien estaba de presidente era Álvaro García Linera”.

Agregó que “no sé de qué privilegios puede gozar para que no asista a la Fiscalía si lo convoca, y con toda seguridad que lo tiene que convocar. Ahora, no es el único: desde Evo Morales para abajo, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, todos los ministros de Gobierno que estuvieron, fiscales que participaron. ¿Cómo no me va a crear dudas si todos los actores siguen en funciones de gobierno?”.

Sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, Matkovic explicó que, si el Gobierno boliviano no las cumple, el caso podría ser llevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Destacó la urgencia de llevar el caso a juicio, haciendo eco de los deseos de las víctimas y sus representantes legales.

“Según lo que nos han explicado nuestros abogados, si no se cumplen con las recomendaciones, esto irá a juicio. Entendamos que son dos cosas distintas: una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de analizar las denuncias y de tratar de llegar a un acuerdo o conciliación entre las partes. Si eso no ocurre, entonces se remitirá el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Costa Rica. Es ahí donde se llevará a cabo el juicio”.

“Por lo que escuchó a Mario Tadic y Elöd Tóásó, ellos ya no quieren más plazos ni intentos de conciliación. Quieren que el caso llegue directamente a juicio”, concluyó.