En las últimas horas, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia, denunció que dos personas de sexo masculino lo interceptaron y lo agredieron en vía pública después del cierre de su campaña.

Heredia publicó un video que grabó y que copó las redes sociales. En el mismo se aprecia al actual rector de la Universidad con sangre en su rostro y muy afectado por lo ocurrido.

Dijo que continuará su camino hacia la reelección en la casa superior de estudios con su postulación rumbo a la segunda vuelta que se llevará a cabo el martes.

Rector

“Me siento dolido, me han atacado dos hombres, uno me ha pegado, esta gente criminal no para de verdad seguiremos en la lucha”, sentenció Heredia.

Tras ese post, emergieron comentarios a favor y en contra de Heredia. Para muchos es solo parte de su campaña “proselitista” y para otros resulta víctima de una agresión cobarde de quienes ya no quieren verlo al frente de la Universidad.

Heredia participó de un acto de cierre de campaña en el atrio del Monoblock, en el centro de la ciudad de La Paz.

Días antes, Heredia indicó que nunca inscribirá a sus hijos y que apunta solo al bienestar de la comunidad universitaria.

Campaña

La jornada de comicios del miércoles estuvo marcada por el espíritu democrático, docentes y estudiantes acudieron desde temprano a las urnas para elegir, mediante el voto, a las nuevas autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos de la Universidad Mayor de San Andrés por los próximos tres años.

Luego de realizado el escrutinio, ninguno de los frentes alcanzo la votación necesaria para ganar en primera vuelta por lo que la próxima semana se celebrará la segunda vuelta entre los dos frentes que se ubicaron en los dos primeros lugares, Movimiento Académico Universitario (MAU) y 100% UMSA la Mejor, este último el que encabeza la actual autoridad universitaria.

Según los resultados presentados por el Comité Electoral de la UMSA, el frente Movimiento Académico Universitario (MAU) logró el 38,25% del voto ponderado docente estudiantil mientras que el frente 100% UMSA la Mejor alcanzó el 32,7% de la votación.