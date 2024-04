Santa Cruz: Remiten a Manuel Saavedra a la Comisión de Constitución

Querían enviar el caso directo a la Comisión de Ética

¿Qué dice Saavedra?

«No me quiero referir al tema. Además, el caso se refirió a la Comisión de Constitución, no al de Ética «, dijo Saavedra al El Deber, que en primera instancia dio conocer que el incidente pasaría directo a la segunda comisión.

¿Qué fue lo que pasó con los concejales Saavedra y Centellas?

« Cuando acudí al lugar, no solo confirmé que tenía la llave de mi vehículo particular, sino que además me reclamó por qué me parqueaba en lugares que eran solo para los concejales titulares , siendo yo suplente», remarca en una parte del relato, que continúa desarrollando en un intercambio de palabras.

«Él (Saavedra) no me puede llamar ‘desubicada’. No estaba haciendo nada incorrecto. No se qué tenía ese día contra mí, pero no podemos permitir esto en el Concejo. Nosotros tenemos que pelear para que se eviten las agresiones contra las mujeres», reclamó la tarde de este martes la concejal en pleno hemiciclo.