Santa Cruz: Ambulancias llevan a heridos a clínicas lejanas y a niños sin acompañantes, denuncian afectados

Conozca los testimonios de personas que sufrieron accidentes de tránsito y fueron trasladados a clínicas con las que las ambulancias tenían convenios y no a la más cercana. Además, llevaron a sus niños sin la compañía de ningún familiar. El Sedes anunció controles a partir del 2 de mayo.

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

Yubinka V., y Mariana S., no se conocen, pero tienen algo en común. Sufrieron accidentes de tránsito con sus niños y, además de eso, padecieron por el pésimo servicio de ambulancias, que las trasladaron a ellas o a sus familiares a clínicas con las que la empresa de ambulancia tenía convenio y no a la más cercana. Pero no solo eso, sino que, en medio del caos que significa sufrir un accidente, trasladaron a sus niños sin compañía de ellas o de algún familiar.

El 31 de diciembre de 2021, Yubinka V., su marido Raúl y su hija Nicol, iban en una moto por la tranca de Cotoca, cuando un vehículo los chocó de frente y se dio a la fuga. “Solo sentí el golpe. Lo primero que hice fue agarrar a mi niña y apretarla fuerte. No supe ni cómo caímos”, recordó Yubinka.

En el suelo, heridos, comenzaron a gritar para pedir ayuda, lo que hizo que la gente saliera a socorrerlos. En unos minutos, llegaron cinco ambulancias al lugar, pero en lugar de ofrecerles atención, se pelearon por quién se llevaba a cada herido. Yubinka contó que ella, su esposo y su hija fueron subidos a ambulancias diferentes, lo que causó confusión y preocupación entre ellos y sus seres queridos. Incluso la madre de Raúl, quien llegó para asistirlos, fue rechazada por el personal de la ambulancia cuando intentó acompañar a su nieta Nicol. Es decir, la niña de cinco años viajó sola en la ambulancia, lo que causó angustia en toda su familia.

El calvario no terminó allí. Pese a las indicaciones de la familia para ser llevados a una clínica que está sobre la avenida Virgen de Cotoca, la más cercana al sitio del accidente, las ambulancias se negaron y los llevaron a otra que está por la Plaza del Estudiante.

¿Por qué sucede esto? Aquí entra lo que el Sedes denunció: las ambulancias tienen convenios con algunas clínicas para llevarles personas que han sufrido accidentes de tránsito. El motivo de fondo es que a las clínicas les conviene recibir heridos en accidentes de tránsito porque saben que pueden cobrar el dinero del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubre hasta Bs 24.000.

Además, las dos familias afectadas que dieron su testimonio, pagaron más de Bs 600 por cada una de las ambulancias. Allí se explica que transporten a los pacientes por separado, aunque las heridas que tengan no requieran necesariamente llevarlos en camillas. Algunos incluso fueron llevados sentados en los banquillos de las ambulancias.

En los últimos meses, se han visto un aumento de videos que se han hecho virales en redes sociales que muestran ambulancias compitiendo agresivamente por recoger a pacientes involucrados en accidentes de tránsito. Estos incidentes generaron serias preocupaciones sobre la seguridad pública y la calidad del servicio de emergencia en el departamento. En respuesta a estas inquietudes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación de Santa Cruz anunció medidas para regular tanto las empresas de ambulancia como las clínicas que las contratan.

“Por favor, a la comunidad, a la población, estamos tratando de darle el mejor servicio. Nunca más queremos ver que las ambulancias se peleen por un paciente, no queremos ver nunca más que un paciente que es recogido en la zona Norte sea llevado hasta la zona Sur”, señaló Bilbao.

Estas regulaciones buscan abordar las denuncias de que las unidades, en lugar de llevar a los heridos a un centro de salud o clínica cercana, los trasladan a lugares alejados, posiblemente para obtener mayores beneficios económicos. Estas prácticas cuestionables han encendido las alarmas entre la población y las autoridades, que ahora buscan restablecer la confianza en los servicios de emergencia y garantizar la seguridad de los pacientes.

Otra historia similar

Mariana S., sufrió un accidente en marzo de 2023 en el Quinto Anillo de la avenida Alemania. Estaba en su auto con su madre y con cuatro niños. A ella y a su madre las subieron a dos ambulancias distintas, cada una acompañada por dos menores. Sin embargo, cuando llegó una tercera ambulancia, bajaron a los niños que estaban con su madre y los subieron a ese tercer vehículo.

“Cuando llegamos a la clínica más cercana, en el cuarto anillo de la avenida Mutualista, me asusté al ver que dos de los niños ya estaban allí, solos, y mi madre no estaba. Le reclamé al chofer por qué estaban transportando a menores de edad sin compañía de sus familiares”, relató Mariana S.

Su madre, Eneida S.M., cuenta que cuando subió a la ambulancia, bajaron a los niños diciéndole que los llevarían en la que estaba Mariana. “Me dijeron que me llevarían al cuarto anillo de la Mutualista, pero sentí que el camino era muy largo y cuando me bajaron, estábamos en la avenida Tres Pasos al Frente, entre el tercer y cuarto anillo”, narró. La mujer señala que estaba sin teléfono y no podía comunicarse con su familia para decirles dónde estaba, por lo que tuvo que pedir prestado un teléfono para llamar a su hija.

La ambulancia se negaba a trasladarla a la misma clínica donde estaban el resto de los heridos. “Les advertí que los denunciaría por haber trasladado a menores sin compañía de sus familiares y recién entonces trasladaron a mi madre a la clínica donde estábamos todos, que era la más cercana al lugar del accidente”, recordó Mariana S.

“Estamos mercantilizando la salud y no podemos permitirlo, como Sedes hemos decidido cortar todo eso y haremos cumplir las normas”, aseguró el director del Sedes.

Aqui la opinión de una representante de ambulancia

En el corazón de Santa Cruz de la Sierra, las ambulancias se presentan como vehículos de salvación, prometiendo ser el primer eslabón en una cadena que podría salvar vidas en caso de emergencia. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser la ideal. Un reciente contacto con una doctora representante de una de las empresas de ambulancias que operan en la capital cruceña reveló un problema alarmante: el personal que trabaja en estos vehículos no siempre está debidamente capacitado ni posee la formación médica necesaria para garantizar la seguridad y la atención adecuada a los accidentados.

La doctora, quien prefirió mantenerse anónima, explicó que muchas veces las personas que operan las ambulancias no tienen formación médica ni están equipadas para manejar situaciones críticas. Esto pone en riesgo la vida de aquellos que dependen de estos servicios en casos de emergencia. “Es bueno lo de la regulación porque ya hace rato que esto se veía venir”, comentó la representante. La regulación es un paso necesario, pero aún quedan muchos aspectos por abordar.