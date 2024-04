Santa Cruz y Beni iniciarán diálogo sobre Piso Firme el jueves en Cochabamba

El viceministro de Autonomías pide a ambos departamentos priorizar los criterios técnicos antes que las posiciones políticas

Autoridades departamentales de Beni y Santa Cruz se reunirán este jueves 18 en Cochabamba, para iniciar el diálogo técnico sobre la delimitación territorial en la comunidad de Piso Firme, reunión que contará con la participación del viceministerio de Autonomías con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo que permita solucionar el conflicto generado hace semanas.

“En esta primera mesa técnica solo van a participar el gobernador y su equipo técnico y luego, en las otras mesas, se irán sumando los alcaldes de los municipios que hoy se encuentran afectados por este conflicto de límites, (…) como Autonomía vamos a hacer conocer los datos que tenemos, la información con la que contamos, se va a hablar de la ley de 1914 que está vigente, que tiene un límite, pero cuya toponimia no tiene vértices claros, definidos”, informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

La autoridad gubernamental señaló que en la reunión tripartita se escuchará la posición de las dos gobernaciones y del ejecutivo; además pidió a las partes dejar de lado las posiciones políticas que pueden empantanar la posibilidad de un consenso que beneficie a los pobladores de esa región que se encuentra en el límite de ambos departamentos.

“Yo espero que más que posiciones políticas se puedan dar posiciones legales, posiciones técnicas y la voluntad de solucionar este tema, es muy posible que haya actores que busquen tener un accionar en esto, ojalá que no lo hagan porque lo único que harán es meterse autogoles, (…) si hay datos irrefutables la solución no debería tomar mucho tiempo”, puntualizó.

Ruiz recordó que, debido a las características del conflicto, con seguridad el jueves tan solo será el inicio de las reuniones que se llevarán entre los equipos técnicos y, en caso de no llegar a un convenio, el caso podría pasar ante un Tribunal Supremo de Justicia para que dirima cuál de las partes tiene la razón sobre este conflicto territorial.

“En caso de que no existan acuerdos, lo que corresponde es que otra instancia defina esto, cuando el proceso de límites entre departamentos no llega a acuerdos va al Tribunal Supremo de Justicia a diferencia del proceso de límites entre municipios que la solución entre municipios es vía referéndum, (…) lo que sí está claro es que el censo no fija límites”, aclaró.