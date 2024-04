Se impone el populismo y los bolivianos desesperados ya empieza a migrar

“La riqueza para los populistas no se crea se encuentra, se extrae. Hay que encontrar el oro, hay que encontrar la plata, el litio. Al Evo la economía le está funcionando porque encontró el pichitrafico. Causachun coca, wañuchun q’aras.” Pukymon.

La situación del país se complica cada vez más: La producción y las exportaciones disminuye, el endeudamiento interno y externo crece y se avizora una gran inflación. Ya se terminaron los recursos que dejaron los gobiernos liberales, como el gas y petróleo y millones de Reservas Internacionales (dólares y oro) en el Banco Central.

Lucho el Contador hecho el economista y ante la caída de las exportaciones de gas, se dedica a prestarse plata, emitir billetes de alasitas. Realiza un control de cambio con el dólar, controla las exportaciones de los productos agropecuarios, subsidia los hidrocarburos, los que al ser tan baratos favorece al pueblo, pero también consigue que gran parte de estos combustibles se los saque de contrabando a países vecinos.

Reconoce el Lucho: Ya no hay plata hermanos, jodidos habíamos estado.

“No quieren que hagamos obras, no quieren que avancemos para después decir que la economía está mal. Pero ellos (Evo y los opositores) son los culpables, hermanos. Ellos son los que estrangulan, los que ahorcan la economía del pueblo boliviano”.

“Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas, no tenemos esos recursos. Y cuando nos queremos prestar la Asamblea Legislativa, hay que decirlo con claridad, la derecha y el ala evista, nos niegan”. Lucho.

El gobierno masista alienta la migración.

Con el modelo estatista, populista, se están destruyendo las fuentes de trabajo y la agricultura del Oriente y ante esta difícil situación y viendo que la cosa cada vez se pondrá peor, pues no existe partidos ni organizaciones políticas que se enfrenten al populismo cocalero gobernante, la gente empieza a migrar buscando un mejor vivir.

Es una complicada situación con la que no enfrentamos, pues cada uno está por su lado y mucha gente asustada piensa migrar. Es bueno por tanto, revisar las noticias internacionales y tenerlas en cuenta para cuando a los migrantes bolivianos anti-masistas y yescas, nos toque el mismo drama que el de los Venezolanos, Cubanos, Nicaragüenses y salgamos desesperados buscando donde vivir mejor y con la esperanza que nos acepten.

En una Nota de Prensa, la Analista Génesis Rodríguez, una venezolana que aún vive en ese hermano país, hace un claro análisis, del porqué en otros países rechazan a sus coterráneos que salieron huyendo del terror Chavista.

Primero y lo más importante: “A la gente no le importa para nada tu procedencia, siempre que no seas pobre”. La “xenofobia” en realidad es aporofobia (rechazo al pobre).

A nadie le molestaba la migración venezolana hace 5 años, cuando se iba la clase media alta, las misses, los actores, los hijos de ganaderos o los profesionales. Solo que ahora está emigrando todo tipo de venezolano, el pobre, el delincuente, el chavista pobre, el opositor, el decente. Ahora molesta a la población local los problemas que están creando esos migrantes, que no sabe comportarse en el país que los recibe y aquí empiezan los problemas y la xenofobia. “No es el extranjero, sino el pobre el que molesta, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB”. Génesis Rodríguez.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com