Senador Paz sobre la polémica reacción de Piqué contra Bolivia: «No hables mal de lo que no conoces»

Senador Rodrigo Paz sobre la polémica reacción de Piqué contra Bolivia.

“Estimada María Becerra, cuando estés por Bolivia te vamos a tratar de primera, Piqué decirte que España durante siglos comió gracias al cerro rico de Potosí, de alguna manera llego algo a tu familia, no hables mal de lo que no conoces, y no lo olvides, manos bolivianas cuidaron a tus hijos cuando eran chicos, ven a conocer Bolivia”.

Fuente:

Tras las polémicas reacciones de menosprecio de Piqué hacia Bolivia, diversas autoridades salieron a la palestra, entre ellos el Senador Rodrigo Paz, quien salió a la defensiva con sus declaraciones a través de un video difundido en sus redes sociales, afirmó que, gracias al cerro rico de Potosí, España comió durante siglos, que Bolivia es dos veces más grande que España (geográficamente), así también le recordó que manos bolivianas fueron quienes criaron a sus hijos.

Finalmente, Paz invita a Piqué a conocer Bolivia, ello sin dejar de lado que cuando María Becerra este de visita, se la tratará de primera, porque Bolivia es un país cariñoso, con diversidad cultural y valores.