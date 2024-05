Tádic: «Tras la sentencia de la Corte Interamericana se nos abren otros canales y uno de ellos es la Corte Penal Internacional»

Se nos comunicó hace unos dos años atrás de que se había abierto esta investigación, pero supimos que fue rechazada y que terminó. Me sorprendió que el caso nuevamente sea abierto esta vez en un juzgado y con intervención de la Fiscalía. Realmente no tenía muchas esperanzas de que esto prosperara, conociendo cómo funciona el sistema.

Esto demuestra que la impunidad es una política del Estado, no una situación casual. No es el resultado del pensamiento de un funcionario, sino parte de una política porque todas las denuncias salieron el mismo 2019 en la audiencia cautelar.

Hubo reclamos, la abogada de oficio en ese entonces reclamó y no se atendió. El 2009 presenté una denuncia en contra del capitán Andrade, Marilyn Vargas (policía), también fue rechazada, así que no avanzó gran cosa .

Hay algo que es claro y es que no es absolutamente necesaria nuestra presencia en Bolivia para hacer esas declaraciones. Existe antecedente en la misma jurisprudencia videos conferencia, sin embargo, una cosa que hay que destacar es que la Fiscalía , Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y otros organismos saben que nosotros no estamos en el país desde 2015.

No hubo ningún acuerdo, es más, el Comisionado que atendió la última reunión virtual recomendó al Estado boliviano a hacer una contraoferta, lo que no se materializó. Entonces, todo esto lo vemos como una táctica para ganar tiempo y alargarlo, Por eso estamos decididos a ir a la Corte ( Interamericana de DDHH ).

Ahora hay una cosa que no se nos respetó, que es el principio de presunción inocencia, desde un inicio se nos presentó como criminales, asesinos, nosotros no somos ese tipo de personas, respetamos los derechos de todos los que serán acusados en su momento y no vamos a entrar al juego de ellos, al juego político de decir que fue este o aquel. No, la justicia tiene que hacer su trabajo, y en base a nuestras declaraciones ante la CIDH ejercer contra las personas que resulten responsables, no se trata de buscar venganza, se trata de buscar justicia. Lo vamos a hacer respetando los derechos de cada uno que violaron nuestros derechos.