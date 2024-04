Tarija: Menos salarios o menos asambleístas, pero exigen ajustes en la ALD

Campesinos cuestionan que sus demandas no tengan curso por las limitaciones económicas, pero que el ente legislativo continúe con salarios altos, y ni siquiera se contemple la reducción de asambleístas.

Fuente: https://elpais.bo

Las limitaciones económicas que se han advertido en el departamento de Tarija y los ajustes que viene encarando la Gobernación para optimizar los pocos recursos que administra, han preocupado a sectores y organizaciones sociales, que no pueden acceder a nuevos proyectos y programas. Frente a esta situación nuevamente fijan la mirada en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), entidad a la que demandan reducir el número de legisladores o bajar los salarios de éstos. Pero, debe haber un ajuste.

Cabe recordar que en la ALDT, desde septiembre del 2023, cursa un proyecto de ley que ha sido planteado por la bancada de Unidos, que propone disminuir el número de asambleístas de 30 a 16. Sin embargo, la iniciativa no avanzó hasta ahora. Se atribuye responsabilidad a los proyectistas, por no haber socializado con la institucionalidad tarijeña, además de sectores y organizaciones sociales.

Campesinos

La exdirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Trinidad Constanza, señala que actualmente la Asamblea Departamental es conocedora de la crítica situación económica de la Gobernación. Frente a ello, es que plantea que esta institución pueda disminuir los salarios de sus miembros, situación que no ha ocurrido.

“Lamentablemente hacen leyes en cuatro paredes y la población no conoce, o no es la propuesta del pueblo. Si vemos cuánto de presupuesto se maneja en la ALDT (19 millones en 2023), eso absolutamente no es ningún beneficio para Tarija”, mencionó.

Recorte Tarija vuelca la mirada a la ALDT, reclaman el recorte de legisladores por falta de recursos

Constanza dijo que también han podido observar que hay asambleístas que por años están viviendo de esta función pública, pero que lamentablemente no se ve que hayan hecho algo productivo para el departamento.

“Si estamos en crisis, deberían reducirse (el número de asambleístas), desde hace años cuánto de plata invertimos en la Asamblea. Desde mi punto de vista solo debería haber un asambleísta por provincia, porque esa cantidad de asambleístas no hacen nada y solo aparecen en fotos para figuretes”, apuntó.

COD

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Roberto León, recordó que este sector siempre ha sido crítico con el trabajo del ente legislativo. Sin embargo, con la llegada de Alan Barca a la presidencia, ha podido coordinar una agenda de trabajo que se ha ido cumpliendo de a poco, situación que no ocurría con anteriores directivas de la ALDT, que eran afines al gobernador Oscar Montes.

“Sin embargo, en el tema del número de escaños y asambleístas, hay que decirlo, muchos solamente van a calentar el asiento y a cobrar un sueldo, no están realizando el trabajo necesario, y me refiero tanto a asambleístas del MAS como de las bancadas de oposición. Y creo que es momento de hacer ajustes en la Asamblea, por ejemplo, si el Chaco ya tiene su Asamblea Regional, entonces ya no hay necesidad de traer asambleístas de esa región para que representen en la Asamblea Departamental, porque están haciendo doble representación”, indicó.

En cuanto a la reducción del número de asambleístas, León señaló que este es un sentir que será respaldado por toda la población. Sin embargo, enfatizó que esto va más allá de una ley departamental, sino que se debe lograr un consenso que permita realizar la modificación al Estatuto Autonómico Departamental.

“Entonces, creo que todos los actores se deben de poner a trabajar, y ver que esto se dé, porque inclusive el mismo Censo de Población y Vivienda nos va a dar más datos para poder llegar a concretar esta iniciativa. Más allá de la dirigencia obrera, creo que todos estamos de acuerdo con la reducción de la Asamblea, porque la realidad económica de ahora no es la misma de cuando se ha creado esta institución”, afirmó.

Fedjuve y cívicos apoyan la reducción

Con anterioridad ya había sido la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y el Comité Cívico Pro Intereses del Departamento de Tarija, los que se habían pronunciado a favor de reducir el número de asambleístas en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). Ya que cuestionan el bajo rendimiento de esta institución, que de un tiempo a esta parte solamente se ha limitado a aprobar leyes de modificación presupuestaria o declarativas.