Tarija: Por el bono refrigerio, trabajadores en salud prevén masificar las marchas

Los trabajadores en salud recibían un bono de 17,50 bolivianos al mes, pero por el recorte de recursos se estaría reduciendo a 1,50.

Fuente: https://elpais.bo

Los trabajadores del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, con el respaldo de la Central Obrera Departamental, se movilizaron por la implementación de la Resolución 065 del Gobierno Departamental, que modifica el pago del bono refrigerio, ya que lo delega a cada unidad organizacional y lo establece como gastos administrativos y operativos, por lo que deberá ser financiado con recursos propios. Los protestantes no descartan llevar a cabo nuevas movilizaciones para lograr la abrogación de esa determinación.

Evelin Colque, representante de los trabajadores, expresó la molestia que sienten por esta medida, que va en contra de lo establecido por la Ley 1393. Esta norma establece que los trabajadores deben recibir un refrigerio con un valor máximo de 18 bolivianos.

Hasta el año 2023, los empleados del Hospital recibían 17,50 bolivianos por este concepto, pero con la resolución actual, la responsabilidad del pago recae en las administraciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y de los hospitales, con recursos propios. Sin embargo, debido a los recortes económicos, este beneficio se vería reducido a tan solo 1,50 bolivianos, dijo Colque.

La funcionaria destacó el sacrificio y el compromiso de los trabajadores de la salud, especialmente durante la pandemia, pero lamentó que no hayan sido reconocidos por su labor. Además, enfatizó que trabajan en condiciones difíciles, expuestos a riesgos de contagio las 24 horas del día, y que no son privilegiados.

Carlos León, ejecutivo de la COD, quien acompañó la marcha de los trabajadores en salud, pidió al gobernador, Oscar Montes, cumplir las normativas que fueron aprobadas en pasadas gestiones.

“A los trabajadores en salud se les debe más de tres meses del bono refrigerio y la Gobernación, con un pretexto u otro, no procede a la cancelación. Cuando el Gobernador llegó a la Gobernación dijo que no vino a administrar la crisis, sino a vencer la crisis, pero no se vence la crisis atropellando derechos de los trabajadores o echando trabajadores a la calle, se veces la crisis con gestión. Yo creo que aquí se debe reconocer un derecho fundamental de los trabajadores en salud”, indicó, a tiempo de conminar a las autoridades departamentales a reunirse con los movilizados.

Omar Velásquez, ejecutivo de los trabajadores en salud, recalcó que este sector adquirió por derecho el bono refrigerio, por lo que no permitirá que sea suspendido.

Velásquez admitió que no hubo acercamientos con el director del Sedes, por lo que no descarta que la medida de presión se vaya a masificar.