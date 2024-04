Viceministra Saravia informa que el Ministerio de Justicia no es parte del caso Ostreicher

La autoridad remarcó que el exministro Romero fue citado en calidad de testigo, en el caso que data del año 2012.

Fuente: Prensa Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia Atristaín aclaró que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no es parte del proceso que se desarrolla por el caso denominado «Ostreicher» y remarcó que fue el exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien emitió una denuncia, por lo que fue citado como testigo en la parte conclusiva del caso.

«El Ministerio de Justicia no es parte de este proceso, es importante advertir que el señor Romero reconoció haber presentado hace varios años esta denuncia, por lo tanto no hay intencionalidad, no es un proceso que haya iniciado el gobierno. Este proceso iniciado por el señor Romero está entrando a su fase conclusiva para dictarse una resolución», aclaró la Viceministra.

La autoridad manifestó que el proceso no es contra el exministro Romero, sino contra un particular, sin embargo debe aportar elementos en calidad de testigo, «por eso lo está requiriendo el tribunal, es importante acudir al llamado de las autoridades judiciales, reitero, en este caso en calidad de testigo para luego retirarse sin mayor problema», dijo.

Saravia insistió, «no existe un proceso en contra del exministro y mucho menos esto requiere de un tema de defensa como se ha manifestado. El papel del testigo es absolutamente importante para aclarar y aportar elementos».

El caso Ostreicher se remonta al año 2012, cuando se descubrió una red de funcionarios del Ministerio de Gobierno que habría extorsionado al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico.