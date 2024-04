El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó este martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) recibirá su primera amonestación o “tarjeta amarilla”, en sus palabras, por el incumplimiento a la renovación de su directiva y actualización de su estatuto.

En entrevista con La Razón Radio, ratificó que el MAS y las 166 organizaciones políticas deben renovar sus directivas y actualizar sus estatutos hasta el 5 de mayo, plazo final. De lo contrario, recibirán una amonestación.

El MAS no pudo concretar su congreso para elegir a su nueva dirección nacional, debido a que atraviesa por una fractura interna. Las dos facciones buscan llevar adelante un congreso; sin embargo, ambas solitudes fueron archivadas por incumplir requisitos.

Ayer, la Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS que organiza el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

La solicitud de la facción evista también fue archivada, por ello, el expresidente Evo Morales acusó al TSE de intentar proscribir su partido.

En respuesta, el vocal Tahuichi aseguró que no es política del Órgano Electoral proscribir a ningún partido y que muestra de ello son las cuatro ampliaciones para que partidos presenten sus nuevas directivas.

Contó que las organizaciones políticas debieron revocar su directiva desde diciembre de 2021 y no lo hicieron, pese a cuatro ampliaciones más de 180 días. “Hay una dejadez de los partidos políticos”.

“¿Dónde está la política de proscribir? Nosotros estamos pecando, somos muy tolerantes, somos buenitos”, añadió.

Reiteró que cuando se incumple una resolución del TSE, las organizaciones son pasibles a una amonestación. Acumuladas tres “tarjetas amarillas” pierden su personería jurídica.

A su vez, ratificó que el Órgano Electoral no supervisará el congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad porque no se han cumplido los requisitos formales. Dijo que las observaciones a varios trámites de los partidos políticos “son recurrentes” y que cuando los partidos políticos no cumplen con los requisitos exigidos, tienen que subsanarlos en un plazo de dos días.

“Es un círculo rutinario”, reclamó. Reiteró que el Órgano Electoral debe hacer cumplir los estatutos de los partidos políticos de alcance nacional, departamental y municipal.