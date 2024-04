Yacuiba: Fejuve convoca a autoridades y dirigentes a reunión para analizar la atención de la salud

Fuente: https://elperiodico.com.bo

La Federación de Juntas Vecinales de Yacuiba (Fejuve) convocó a las autoridades de aquella ciudad a una reunión para este miércoles, en el salón del mercado “Lourdes” para tratar la situación de la salud.

El presidente de esta organización Walter Vaca, critico que las autoridades “se tiren la pelotita”, sin embargo, en la reunión convocada se establecerá qué autoridad no está cumpliendo con su deber en el campo de la salud.

Informó que hay muchas necesidades en el servicio de salud del primer nivel, con vecinos que van a conseguir una ficha para su atención a las 4, 5 y 6 de la mañana, además hay la versión que en algunos meses no se contará con todos los centros de salud.

“Qué dirigente va permitir que su centro de salud se cierre en su barrio, tenemos que estar informados todos los dirigentes sobre lo que aqueja al sistema de salud”, agregó al admitir que si no hacen nada, serán cómplices del cierre de los centros de salud.

Será lamentable que no haya servicio de salud en Yacuiba, eficiente, de calidad y calidez, por eso se hace la convocatoria a las autoridades para que frente a los dirigentes, los vecinos, se diga la verdad y se sepa cómo está la salud.

Si hay que agotar las instancias, tienen que agotarse para no perjudicar a la gente, las autoridades tienen que gobernar con el pueblo, no en contra de él, es momento de sentarse y buscar soluciones, insistió.

Dirigente de Fejuve Yacuiba, Walter Vaca.

Ver qué autoridad está incumpliendo y no está haciendo su trabajo, cómo está el sistema de salud, el tercer nivel, qué servicios se van habilitar, qué beneficios va tener la población, no sabemos siquiera qué beneficios tiene este nivel, siguió.

Es necesario que los dirigentes cuenten con esa información para proporcionarla a los vecinos, si los dirigentes no hacen llegar a esa información a la población, entonces son los dirigentes quienes están mal, acotó.

LOS DATOS

El dirigente Vaca además informó que hicieron firmar la convocatoria a todos y cada uno de los dirigentes, ahora es responsabilidad de todos ellos asistir a la reunión anunciada y después informar a todos sus vecinos.

“Dirigente que no está informando a sus bases lamentablemente no está trabajando y se ha hecho poner a dedo para no trabajar”, añadió al insistir en la importancia de estar presentes en la reunión anunciada para este miércoles.