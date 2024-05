Atraco de Bs 1.7 millones: “Mi mamá reunió el dinero”, dice el librecambista víctima

Fuente: Unitel

Un librecambista fue atracado en una quinta de la avenida G77, en la capital cruceña, hasta donde llegó con el fin de realizar el cambio de Bs 1.7 millones, pero fue interceptado por sujetos encapuchados y armados. En su denuncia contó todo el proceso que siguió, desde que reunió el dinero hasta que se trasladó al lugar donde lo perdió todo.

“Cerramos el trato del cambio, me voy a La Ramada a comentarle a mi madre, quien recolecta los bolivianos y me los entrega entonces, Tamara me da encuentro en La Ramada y nos dirigimos al cuarto anillo del Cambódromo”, señaló el librecambista.

Una vez en el lugar los estaba esperando un hombre identificado como Arthur, quien dijo que tenía en su celular la ubicación para hacer la transacción.

“Nos lleva a la avenida G77, donde estaba esperándonos su jefe, posteriormente nos dirigimos a su casa del colombiano donde yo saco el dinero en bolivianos y repentinamente aparecen dos sujetos encapuchados y armados”, dijo la víctima.

Contó también que los encapuchados procedieron a golpearlo, le amarraron los pies y las manos y terminan llevándose todo el dinero que tenía en su poder, que alcanzaba a Bs 1.7 millones.

Según el reporte policial este caso se registró el sábado, ya hay dos personas aprehendidas que serán puestas ante un juez cautelar este jueves. De los avances investigativos se conoce que los atracadores contactaron al librecambista por las redes sociales y lo convocan a una reunión en un centro comercial de la capital cruceña para arreglar el tipo de cambio y otros detalles.

En esa reunión, presuntamente, se acordó que el tipo de cambio por 200 mil dólares sería Bs 8.50, y que se trataba de una empresa la que iba a realizar la operación monetaria.