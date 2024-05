Clubes bolivianos se acercan a la fecha decisiva en Libertadores y Sudamericana

Fuente: lostiempos.com

Además, mañana se completará con otros tres encuentros que revisten de importancia para The Strongest, Always Ready y Nacional Potosí.

Copa Libertadores

Tras dejar atrás la amarga derrota 4-0 ante Flamengo en Río de Janeiro, Bolívar debe buscar hoy el triunfo ante Palestino, aunque el empate también la garantiza avanzar como primero de la serie E.

Una caída por tres o más goles puede cambiarle el rumbo: mandar a la Academia a los play-off de Copa Sudamericana. Flamengo y Millonarios juegan a la misma hora.

Mañana (18:00 HB), el Tigre visitará a Gremio en Curitiba, por el grupo C. Pese a estar ya clasificado a octavos de final, The Strongest requiere ganar o al menos empatar para asegurarse el primer puesto, un plus para la siguiente ronda. Estudiantes y Huachipato jugarán en la misma hora en La Plata, a falta de otros dos partidos de Gremio que serán la siguiente semana para cerrar el grupo.

Copa Sudamericana

Aún con chances matemáticas, Real Tomayapo debe vencer hoy al Cetáceo en el estadio Jocay de Manta, por el grupo C de Copa Sudamericana. Una derrota despachará al cuadro mendeño a casa.

El grupo D tendrá mañana (20:00 HB) a Nacional Potosí en busca de dar el batacazo en La Bombonera ante Boca Juniors, por el grupo E. Al Ranchoguitarra sólo le sirve ganar, ya que otro resultado será su despedida. Fortaleza juega con Sportivo Trinidense como local de manera paralela.

El grupo A tiene a Always Ready ya clasificado, pero mañana (20:00 HB) visitará a DIM en busca de eludir los play-off e ir a octavos. Un empate será suficiente para el Millonario, pero una derrota puede cambiar su destino.