Congresistas de Estados Unidos prometieron a Taiwán reactivar el envío de armas a la isla lo antes posible

Fuente: infobae.com

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Michael McCaul, aseguró este lunes que el envío de armas a Taiwán se reactivará “lo antes posible”, después de que la Cámara Baja de su país aprobase un paquete de financiación militar a la isla.

“Sigo hablando sobre ello con el secretario de Estado, con el secretario de Defensa, con el Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada de ‘facto’ de Washington en Taiwán) y estamos avanzando en (el envío de) estos sistemas de armamento. Me gustaría que fuese más rápido, pero están por llegar”, aseveró el legislador republicano en una rueda de prensa en Taipéi, adonde viajó acompañado por otros cinco congresistas.

Durante su comparecencia, McCaul señaló que este paquete de ayuda militar, cuyo valor se estima en 2.000 millones de dólares (unos 1.840 millones de euros), se gestionará de forma “mucho más rápida” que anteriores ventas de armamento.

“Desde que me he convertido en presidente (del Comité de Asuntos Exteriores), hemos tenido que esperar un período de dos a cinco años (para concretar los envíos de armas), y creo que eso es demasiado. En el caso de Taiwán, eso es demasiado”, aseguró McCaul, quien prometió que Taiwán recibirá armamento equipado con “la última tecnología”.

Taiwan's President Lai Ching-te meets with Michael McCaul, the U.S. Republican chair of the House Foreign Affairs Committee, at the Presidential Office Building in Taipei, Taiwan in this handout image released May 27, 2024.