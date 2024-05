Defender el derecho de propiedad

a) Cuándo puedes o no transferir tu casa o lote; b) En qué momento y si reúnes los parámetros podrás usufructuar tu casa o lote; c) Te prohíben como propietario la libertad de decidir según tú interés y previsión familiar el poder realizar un anticipo de legítima y sucesión legal y testamentaria; d) Te limitan el derecho de donar tu inmueble con fines socio-culturales; e) Para hipotecar tu casa o lote debes pedir autorización a la autoridad política (Ministerio de Justicia y Transparencia y Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor) y, f) Las autoridades que están en función de gobierno, su ejército de familiares y afines políticos en los 18 años de descomposición institucional (2006 hasta mayo 2024) que engrosan la nómina de la nueva burocracia del país (los privilegiados), al no ser alcanzados por los efectos de las furtivas normas que “matan la propiedad privada”, y el derecho de todas las personas a usar, gozar y disfrutar sus bienes conforme a la ley (art. 21.1. 2 de la CADH). y, jamás de acuerdo a los decretos supremos citados, propios en dictaduras instaladas en Cuba, Venezuela, Nicaragua.