Diputado arcista da 24 horas a gerente de Asosur para retractarse por comunicado publicado o la demandará

El diputado arcista Rolando Cuellar afirmó este martes que la gerente general de la Asociación Departamental de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), Susy Dorado, tiene que retractarse por el comunicado que publicó la anterior semana sobre el abastecimiento de combustible, lo que ocasionó desconfianza en la población, por eso le da un plazo de 24 horas. De lo contrario, advierte que iniciará procesos penales en su contra.

“Nosotros le damos 24 horas a la señora Susy Dorado (gerente de Asosur) para retractarse y eliminar este comunicado del 16 de mayo, que ha generado una desconfianza ante la población y generó susceptibilidad en todos los sectores”, advirtió el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Insistió que si hasta este miércoles 22 de mayo, la gerente de Asosur no se retracta, interpondrá en su contra un proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes, falsas denuncias temerarias y conducta antieconómica.

“Toda esta susceptibilidad de que no hay gasolina, no hay diésel, hay una persona responsable y que es de Asosur Santa Cruz, Susy Dorado, quien sacó un comunicado el 16 de mayo diciendo que no abastecimiento en los surtidores y quién es Susy Dorado, es hermana del exdiputado Luis Felipe Dorado. Si ven este comunicado tiene un tinte político, mal informando a la población”, señaló Cuéllar, en conferencia de prensa.

Aseguró que el abastecimiento de combustibles en Santa Cruz se realiza con normalidad, ya que se tienen 2,7 millones de litros de gasolina y 3 millones de diésel, porque YPFB está abasteciendo a todos los surtidores.