Economía identifica hasta 30 “grandes” exportadores que no están trayendo dólares al país

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este lunes que hay algunos exportadores que no están trayendo sus dólares al país y que se ha identificado entre 25 y 30 “grandes” exportadores, lo que ocasiona que siga habiendo problemas de liquidez con esa moneda, algo que se había acordado en la reunión de febrero pasado, cuandosostuvieron un encuentro con los empresarios.

“Nosotros no hemos entrado en detalles por la confidencialidad que la normativa establece que no podemos revelar la identidad de los depositantes de estos recursos que son exportadores, lo que sí hemos detectado es que es un número de 25 a 30 de grandes exportadores que son de varios sectores que no han cumplido la norma, en términos de lo acordado en la reunión sostenida”, señaló Montenegro, ante la consulta de quiénes son los que no están trayendo sus divisas al país.

Las declaraciones de la autoridad se dieron luego de sostener una reunión con los representantes de los exportadores, Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Camex, Cadex y un representante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), también participó un representante del Servicio de Impuestos Nacionales.

“Hemos convocado a los exportadores para expresarles nuestra molestia e inquietud porque muchos de los exportadores no están trayendo el 100% de las exportaciones al país, nos hemos referido con información documentada y (eso) afecta en la disponibilidad de divisas, porque uno de los compromisos (en los 10 puntos) era aperturar todas las exportaciones de oleaginosas y sus derivados y que vengan las divisas al país, no son presunciones ni acusaciones, sino se tiene información documentada”, enfatizó.

Advirtió que harán las investigaciones correspondientes y asumirán las medidas para corregir el actuar de algunos “malos exportadores” que no traen sus divisas a Bolivia, para que cometan esos extremos y excesos.

También dijo que con los empresarios exportadores evaluaron la devolución del Cedeim, para el que se tiene una disponibilidad para devolver 1.000 millones de dólares, para el cual se ha atendido a algunas dudas sobre la efectividad de ese tipo de mecanismos.