El conmovedor relato del adolescente que sobrevivió a 14 puñaladas tras ataque de pandilleros

Fuente: Unitel

Sobrevivió de milagro y así lo reconoce, por lo que en sus creencias, agradece a Dios por estar vivo. Se trata del adolescente de 17 años que fue atacado por un grupo de pandilleros cuando estaba a solo una cuadra de su casa y que recibió 14 puñaladas en el cuerpo, además que fue golpeado con ladrillos y machetes.

UNITEL conversó con este joven que relató lo que vivió y cómo fue que pudo recuperarse de este brutal ataque por el que la Policía activó un operativo, logrando la aprehensión de al menos seis sospechosos.

Cuenta que llegaba a su domicilio en el barrio Cupesí Terrado, zona del noveno anillo y Radial 10 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que se sintió cansado por lo que se sentó sobre la acera para recuperarse.

Fue en ese momento que de manera rápida sintió como una persona lo sujetó del cuello y lo colocó contra el piso, quedando expuesto para el ataque.

“Yo estaba retornando a mi casa y me senté a descansar un rato, ya que me encontraba cansado un poco y luego a lo que me estaba levantando para venir de nuevo a una cuadra de mi casa, ahí sentí ya no más que uno se me agarró del cuello y me tiraron al suelo y directo llegaron los demás a acuchillarme y a machetearme”, señaló el joven

El adolescente continuó con su relato indicado que “ladrillos y jones” también le fueron arrojados por personas “que venían corriendo desde atrás”.

¿El motivo? Según dice, fue para atracarlo porque “me robaron, se dieron el gusto de quitarme mis cosas. Mi zapato y teléfono. Me han dicho son pandilleros ellos (…) pido justicia, que esto no se quede así”.

“Tengo heridas leves, con ladrillos, golpes. Y tengo 14 apuñaladas en la parte del tórax. Una que está un poco inflamada. En la cabeza me hicieron con machete una y lo demás con cuchillo. Me hicieron ya los puntos. Gracias a Dios estoy vivo”, dijo este joven, visiblemente consternado por lo ocurrido.

Ahora se recupera en un cuarto de la vivienda en donde vive y desde donde pide a la Policía y la Fiscalía acelere las investigaciones para identificar y castigar a los responsables de este brutal ataque que lo puso al borde de la muerte.