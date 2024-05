Milluni, la represa que abastece de agua a El Alto y parte de La Paz está al 100% de su capacidad

Un alud de desinformación se generó a partir de las declaraciones del secretario municipal de Agua y Saneamiento de la Alcaldía de El Alto, Gabriel Pary, quien luego salió a aclarar su versión. Varios medios tomaron el dato y amplificaron la imprecisión en vista de que no se verificaron los datos.

Bolivia Verifica visitó el Distrito 13 de El Alto y comprobó que la represa de Milluni está al 100% de su capacidad, con lo que el abastecimiento de agua potable para la población de El Alto y un sector de La Paz está garantizado.

Es la represa de Milluni Bajo —un embalse que almacenaba agua para el riego y el ganado de la zona— la que se vació debido a que, supuestamente, no se cerraron sus compuertas. Pero esto no afecta al suministro para ambas ciudades.

¿De dónde surgió la desinformación?

Una avalancha de desinformación se generó a partir de las declaraciones del secretario municipal de Agua y Saneamiento de la Alcaldía de El Alto, Gabriel Pary, quien informó que Milluni se había vaciado, pero luego salió a aclarar su versión.

Varios medios tomaron el dato y amplificaron la imprecisión en vista de que la información compartida no fue verificada.

Circularon en redes sociales y sitios web notas, fotografías y un video que muestra una represa vacía y se especuló mucho en sentido de que sería la de Milluni, pero Bolivia Verifica estuvo en el sector y comprobó que este embalse está lleno, como se muestra en la foto principal de esta nota y el siguiente video.

¿Dónde está Milluni?

Milluni es una localidad ubicada a 40 minutos de la ciudad de El Alto. En el lugar existen dos represas, la más grande ubicada en Alto Milluni que es la que abastece de agua a las ciudades de El Alto y parte de La Paz.

Esta se encuentra operando con normalidad a cargo de la Empresa Pública Social de Aguas y Saneamiento (EPSAS) y tiene una capacidad de almacenamiento de 9.089.780 millones de metros cúbicos de agua y hasta el 16 de mayo de 2024 cuenta con el 100% de sus reservas.

La segunda represa es pequeña y se encuentra en Bajo Milluni y es administrada por los comunarios. Funcionarios de EPSAS explicaron a Bolivia Verifica que el agua de esta represa es empleada para riego y consumo animal. “De ahí no va ni un litro de agua a La Paz o El Alto, nosotros no la admimistramos y que se haya secado no afecta ni a La Paz ni a El Alto”, indicó un encargado.

¿Qué dijo EPSAS?

El interventor de EPSAS Alfredo Ayala brindó una conferencia de prensa para aclarar las dudas y la entidad publicó una nota con los datos oficiales.

La autoridad aclaró que la represa de Milluni, que abastece de agua a los sistemas de suministro de El Alto y Achachicala, en la ciudad de La Paz, está al 100% de su capacidad de almacenamiento.

En la siguiente imagen se ve el volumen y porcentaje de agua que poseen los principales embalses que almacenan agua para La Paz y El Alto.

Galería de fotos de la visita de Bolivia Verifica a Milluni