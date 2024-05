El dólar continúa en subida y el gobierno arremete contra los bancos y casas de cambio

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las marchas por la falta de dólares se multiplican. Foto: EFE

eju.tv

Boris Bueno Camacho

22 financieras sancionadas con Bs 20 millones por incremento en comisiones fijadas por ASFI; también deben devolver Bs 7,9 millones; Casas de cambio en La Paz no tienen dólares y librecambistas ofrecen hasta en Bs 8.90; y Transporte pesado levanta el bloqueo en la vía La Paz – Oruro tras lograr acuerdo con la Aduana. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– 22 financieras sancionadas con Bs 20 millones por incremento en comisiones fijadas por ASFI; también deben devolver Bs 7,9 millones

Un total de 22 entidades financieras fueron sancionadas con una multa de 20 millones de bolivianos, por el incremento en las comisiones de transacciones y compras por Internet que se hacen en dólares al exterior, la banda está desde el 5% hasta un 10%, mismas que fueron fijadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), pero se incumplió. Además, de forma paralela deben devolver alrededor de 7,9 millones a más de 9.000 clientes financieros. “Aquellos clientes, consumidores financieros que fueron afectados, serán restituidos en su totalidad con 7,9 millones de bolivianos”, informó este lunes el director de Normas y Principios de la ASFI, Amilcar Gonzales.

– Economista: «El Estado le debe 3.000 millones de dólares a los bancos privados» y los culpa por la falta de esta divisa

El economista, Gonzalo Chávez, asegura que al Gobierno se le están acabando los responsables por la falta de dólares, pues asegura que todo es a causa del déficit fiscal y lamenta que no haga nada para reducir los gastos del sector público. “El Estado no reconoce que el principal culpable de la falta de dólares en Bolivia es el Estado, el presidente Arce tiene que dejar de negar la gestión del ministro Arce, durante 9 años se mató a la gallina de oro que era YPFB”, aseveró. El Gobierno culpa a los bancos privados de no proveer dólares, “cuando el Estado le debe 3.000 millones de dólares, pero no hace absolutamente nada con el agujero negro que hay en la economía boliviana”.

– Casas de cambio en La Paz no tienen dólares y librecambistas ofrecen hasta en Bs 8.90

Las casas de cambio ubicadas en el centro de La Paz no tienen dólares a la venta desde hace varios meses, solo se encuentran euros, soles, pesos chilenos. Mientras que los librecambistas comercializan la divisa hasta en Bs 8.90. ANF hizo un recorrido en al menos cuatro sectores del centro de la urbe paceña donde hay estos negocios y verificó que esa moneda desapareció. los propietarios de las casas de cambio buscan comprar la divisa en Bs 8.60 y revenderlo a un precio más alto. El Gobierno insiste en que la escasez se debe a la especulación que se generó en redes sociales, incluso acusó a exportadores y a entidades financieras de ocultar las divisas.

– La ANH se abre al diálogo con el sector del transporte pesado por supuesta escasez de diésel

Ante las medidas de presión que anunció la dirigencia del transporte pesado por una presunta falta de diésel y de dólares, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, dijo que el ente regulador está dispuesto a dialogar con los representantes del sector. Recordó que la ANH, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), realiza el despacho de combustibles a las estaciones de servicio para que el parque automotor, en este caso el transporte pesado, se provea del carburante. “Nosotros estamos trabajando y es por eso que ayer (domingo) hemos despachado volúmenes importantes”, indicó Jiménez.

– Transporte pesado levanta el bloqueo en la vía La Paz – Oruro tras lograr acuerdo con la Aduana

Luego de más de cinco horas de diálogo, el sector del transporte pesado y representantes de la Aduana regional de Oruro llegaron a un acuerdo con la resolución de dos puntos en temas aduaneros. Con esta determinación, la dirigencia de los transportistas anuncia que levantarán el bloqueo en la carretera La Paz – Oruro; además, informó que la Aduana regional de Oruro, se comprometió a remover el personal de estas oficinas que presuntamente cometieron abusos a los conductores del transporte pesado. Además, se instalarán mesas de trabajo para tratar una aparente imposición de sanciones por contravenciones y el incremento del monto a la multa.

– El sector gremial se volcó a las calles en una serie de movilizaciones en el eje troncal del país

Este lunes 20 de mayo, el sector gremial de Bolivia se volcó a las calles en una serie de movilizaciones a lo largo del eje troncal del país, abarcando las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Los gremiales expresaron su rechazo al proyecto de ley 145, que busca modificar el Código Tributario y la Ley de Aduanas (Ley 2492), así como al Decreto Supremo 4732, relacionado con la venta y preventa de inmuebles. En la capital cruceña, los gremiales marcharon exigiendo la abrogación del Decreto 4732. Los manifestantes se concentraron en la plaza principal 24 de Septiembre, donde llevaron a cabo un mitin y anunciaron la posibilidad de radicalizar sus medidas de protesta.

– Gobierno compromete a farmacéuticas mesas técnicas y gestiones con la banca privada para la dotación de dólares

Tras la reunión con los representantes de las instituciones de farmacéuticos e importadores de medicamentos por la falta de dólares, el Gobierno anunció la instalación de mesas técnicas y la canalización de dólares a través de la banca privada. El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que el diálogo continuará en mesas de trabajo en las cuales se abordarán las problemáticas que preocupan a la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia (Cifabol) y a la Asociación Nacional de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar). La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pedirá a la banca privada garantizar la provisión de divisas.

– Zar antidroga ratifica que Villa Tunari está «secuestrada» por el narcotráfico y responsabiliza a Evo si le pasa algo

Ayer lo hizo en sus cuentas en redes sociales y hoy en una conferencia de prensa en La Paz. El Zar antidroga boliviano, Jaime Mamani, aseveró que Villa Tunari, que se encuentra en la zona donde opera el cuartel general de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, se encuentra «secuestrada» por el narcotráfico. Lo hizo en medio de una respuesta a las acusaciones que hizo en su contra el presidente de las seis federaciones de cocaleros de esa región, Evo Morales, de “extorsionar” a grupos que se dedican a esa ilícita actividad. “El municipio de Villa Tunari, debido a la permisividad de otros gobiernos, ha sido secuestrada por el narcotráfico”, sentenció.

– Ahora Morales instruye a su bancada aprobar créditos en la Asamblea y fiscalizar recursos

El expresidente del Estado y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó este lunes a los legisladores del ala evista de ese partido aprobar los créditos que esperan el visto bueno de la Asamblea Legislativa. “Quiero pedir a mis compañeros de base y militantes (diputados y senadores) que sigan aprobando (créditos), pero que fiscalicen, que legislen, que controlen en qué se invierte (esos recursos)”, dijo en conferencia de prensa. Acompañado por dirigentes de organizaciones sociales que lo respaldan, Morales indicó que ésa fue una de las determinaciones del ampliado nacional celebrado el 18 de mayo en Cochabamba.

– La Procuraduría insiste en que la reelección indefinida no es un derecho humano

Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano. “Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa. La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la reelección indefinida.