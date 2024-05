El Ejército chino ‘saca a pasear’ sus perros robot

Fuente: https://actualidad.rt.com

China está involucrando equipos no tripulados inteligentes, como perros robot, drones de reconocimiento-ataque integrados y vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento, en escenarios de combate clave durante las maniobras conjuntas Golden Dragon-2024, que realiza con Camboya, informa Global Times.

El diario también publicó un video que muestra cómo funciona un perro robot, al que, entre otras cosas, se ve disparando contra blancos simulados. Según SCMP, un estudio realizado por científicos chinos demostró que esta tecnología no tiene nada que envidiar a soldados experimentados.

Chinese troops are stepping up their game by integrating intelligent unmanned equipment such as robot dogs, integrated reconnaissance-strike drones and reconnaissance UAVs into key combat scenarios during the ongoing «Golden Dragon-2024» joint exercises with Cambodia. pic.twitter.com/PbdYmSCqhP

