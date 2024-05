El líder campesino Grover García es el nuevo presidente del MAS y Arce saluda ‘refundación’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Grover García, nuevo presidente del MAS ‘arcista’. Foto: La Razón

Nuevo presidente del MAS proclama fin de la "dedocracia" y anuncia modificación del Estatuto; Arce saluda elección de nueva directiva y dice que se consolida la "refundación" del MAS; y el consumo interno superará la producción de gas y desde 2030 se deberá importar.

– Nuevo presidente del MAS proclama fin de la “dedocracia” y anuncia modificación del Estatuto

El nuevo presidente del MAS-IPSP Grover García afirmó que este domingo las organizaciones sociales recuperaron el Instrumento Político y pusieron el punto final a la “dedocracia”. Anunció, además, la renovación de las direcciones departamentales y la convocatoria a un congreso para modificar el Estatuto Orgánico. “Hoy nuestras organizaciones sociales han recuperado, como dueños de nuestro Proceso de Cambio, a nuestro Instrumento Político MAS-IPSP, para poder reconducir con transparencia, con unidad y apoyar también la gestión de nuestro presidente Lucho Arce”, expresó ante miles de congresistas.

– Arce saluda elección de nueva directiva y dice que se consolida la “refundación” del MAS

El presidente Luis Arce felicitó y saludó la elección del dirigente campesino de Tiraque, Grover García, como nuevo presidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP y que se dio como punto cumbre del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el ala arcista y que se desarrolló desde el pasado viernes hasta este domingo en la ciudad de El Alto. Con ello, el expresidente Evo Morales (2006-2019) fue excluido de la nueva dirección nacional del partido oficialista, aseguran los arcistas, una premisa que es cuestionada por sus seguidores, que desconocen las resoluciones del congreso realizado por organizaciones que respaldan la gestión de Arce.

– Csutcb evista analizará medidas de protesta en el ampliado del 18 de mayo

Tras culminar la reunión ‘Pacto y Unidad’, dirigentes del MAS IPSP evista determinaron ratificar el ampliado realizado el próximo 18 de mayo para asumir las medidas en rechazo a las determinaciones asumidas en el Congreso del MAS arcista, donde se eligió a un nuevo directorio. Pedro Llanque secretario de la Csutcb, aseguró que “todos los sectores sociales se reunieron de emergencia y las bases piden que si o si salgamos a las calles, pero nosotros hemos evaluado y vamos a determinar las medidas a partir del 18 de mayo”, sostuvo el dirigente. El ampliado se realizará en el coliseo de la Coronilla.

– Romero critica gestión de Lucho y David; al ministro Del Castillo le dice ‘pez gordo del narcotráfico’

El exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, lanzó duras críticas contra la administración actual del presidente Lucho Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a quien acusó de ser un “pez gordo del narcotráfico” por presuntamente encubrir a operadores de esta actividad ilícita. Horas antes de estas declaraciones, Romero fue correteado por un grupo de personas al llegar al aeropuerto de Cochabamba en el cual soltó sus gafas que fueron recogidas del suelo mientras intentaba escapar del ataque. Luego el exministro fue expulsado a empujones de la terminal aeroportuaria.

– Evo afirma que Lucho Arce busca autoprorrogarse; anticipa que no están garantizadas las elecciones

El expresidente Evo Morales alertó este domingo que las elecciones generales del próximo año podrían estar en riesgo debido a que el presidente Luis Arce intenta autoprorrogarse para ocultar actos de corrupción relacionados con su familia y el caso del litio, involucrando a ministros y grupos de poder que controlan las instituciones estatales. Morales criticó la capacidad de gobierno de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, acusándolos de centrarse en actividades corruptas. Señaló que el país sigue enfrentando la autoprorrogación de magistrados y la suspensión de elecciones judiciales, lo que contribuye a una grave situación económica.

– El consumo interno superará la producción de gas y desde 2030 se deberá importar

La gasificación de la economía boliviana fue el trabajo más efectivo que realizó el hasta ahora gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en 18 años de administración, coincidieron analistas y economistas. Con más de 5,4 millones de beneficiarios con redes de gas en los nueve departamentos del país; cerca de 250 mil vehículos convertidos a gas natural vehicular (GNV) y más del 90% de la industria nacional que tiene al gas natural como principal matriz energética, el consumo del energético en Bolivia pasó de 4 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) en 2006 a 13 en 2023.

– Bolivia paga el 40% de la deuda externa programada para este año

A abril de este año, el Gobierno de Bolivia honró el 40% del pago de la deuda externa programada para esta gestión, reveló este domingo el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. “Para este año está programado (el pago de) 1.445 millones de dólares, entre enero y abril hemos pagado 580 millones de dólares. Haciendo números, viendo porcentajes, hemos cubierto el 40% de la deuda externa en los primeros cuatro meses de la gestión”, afirmó en declaraciones a la prensa. Los desembolsos se hicieron a los tenedores de los títulos nacionales, además de los acreedores con lo que cuenta el país.

– Precio del carbonato de litio comienza a recuperarse y cotiza la tonelada por encima de $us 15.000

El mercado del carbonato de litio experimentó esta semana un cambio significativo. El índice de precio de este material para baterías en China aumentó de 748 yuanes a 111.624 yuanes por tonelada (unos $us 15.418). Esto muestra una lenta recuperación de los precios del metal blanco, aunque continúan las preocupaciones por la demanda futura. Los precios del carbonato de litio grado baterías oscilaron entre 110.000 yuanes por tonelada (alrededor de $us 15.193), y 113.500 yuanes por tonelada, ($us 15.676) con un precio promedio de 111.750 yuanes por tonelada ($us 15.435).

– San Antonio, el primer campeón del trópico cochabambino

El club San Antonio se convirtió hoy en el primer campeón del trópico cochabambino, después que empató por 1-1 ante Universitario de Vinto, en la final de vuelta, disputada en el estadio Carlos Villegas, de Entre Ríos. El plantel de San Antonio ascendió a la División Profesional el año 2023 y en su primer año en la primera categoría (2024) se coronó campeón. No es el primer benjamín que lo consigue, ya que en 2021 Independiente conquistó el título nacional en su primer año como profesional. San Antonio tiene una larga historia en el fútbol cochabambino ya que fue fundado el 9 de septiembre de 1962, pero tuvo una refundación el 14 de febrero de 2021.

– José Raúl Mulino ganó las elecciones en Panamá

José Raúl Mulino ganó este domingo las elecciones presidenciales en Panamá. El abogado de 64 años se impuso al expresidente socialdemócrata Martín Torrijos, al excanciller Rómulo Roux y al excónsul Ricardo Lombana. Tras nueve horas de votación, con una participación que superó el 70%, las urnas cerraron a las 16:00. Más de tres millones de electores fueron convocados a las urnas para elegir, de entre 885 candidatos, a un presidente y un vicepresidente, 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 20 al Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, para el período 2024-2029.