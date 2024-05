El Planeta de los Simios: Nuevo Reino introduce personajes que empujan a la icónica franquicia hacia el futuro

ya se encuentra en cines la nueva historia que transcurre más de cien años después de los acontecimientos de el Planeta de los Simios: La guerra al centro del relato se encuentran Noa, un joven simio que se embarca en un viaje transformador; nova, una mujer humana con un poderoso secreto; y Próximus César, un tiránico líder que está construyendo su imperio.

Una de las sagas más populares del cine suma una nueva historia que invita a las audiencias a introducirse en una nueva era.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO ya está disponible en cines y es la nueva entrega de la aclamada franquicia EL PLANETA DE LOS SIMIOS, que continúa la historia de la última trilogía inaugurada en 2011 con EL PLANETA DE LOS SIMIOS: (R)EVOLUCIÓN, seguida en 2014 y 2017 por EL PLANETA DE LOS SIMIOS: CONFRONTACIÓN y EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA, respectivamente.

Con un joven elenco talentoso, efectos visuales con tecnología de captura de movimiento de última generación y un relato futurista que combina elementos de ciencia ficción con temas profundamente humanos, el nuevo film transcurre varias generaciones después del reinado de César, el icónico protagonista de la última trilogía, y explora los desafíos de un imperio en transformación a través de los ojos de Noa (Owen Teague), un simio joven a punto de convertirse en adulto.

Junto a él, la película introduce otros dos nuevos personajes —una mujer humana llamada Nova (Freya Allan) y el líder del nuevo reino simio llamado Próximus César (Kevin Durand)— que expanden el universo de la saga hacia terrenos inexplorados.

Noa, el personaje al centro de la nueva historia interpretado por Owen Teague, es un joven simio que todavía no ha explorado el mundo fuera de su aldea y desconoce la historia de la raza humana que dominaba el planeta tiempo atrás. “Noa tuvo una vida muy protegida y no sabe nada del mundo. Lo ve con esta especie de visión optimista del pasado, que es un elemento interesante de la película: hay dos versiones e interpretaciones totalmente diferentes de la historia, y Noa no sabe cuál elegir”, explica Teague.

En el relato, el protagonista se encuentra próximo a participar de un rito de iniciación clave para su llegada a la adultez, pero esto se ve interrumpido por sucesos que lo obligan a salir del mundo que conoce para entrar en terrenos desconocidos y descubrir parte de la historia del planeta que habita. A partir de ahí, la historia se centra en el proceso de descubrimiento de Noa, de su maduración personal.

“Se puede decir con seguridad que Noa se deja llevar por el asombro. Esa es la palabra clave, el sentimiento clave para entenderlo. Es muy curioso y está impresionado por las cosas que descubre. Pero ese asombro no siempre es del todo abierto. Dentro de Noa, hay fuerzas en conflicto”, asegura Teague.

Para dar vida al personaje, el actor recurrió al apoyo de diversos talentos que lo rodearon durante el proceso de rodaje. Por un lado, escuchó atentamente los consejos del actor y director Andy Serkis, quien dio vida al icónico personaje de César en la trilogía de EL PLANETA DE LOS SIMIOS.

Por otro, tanto Teague como el resto del elenco, colaboraron estrechamente con Alain Gauthier, exdirector artístico de Cirque du Soleil y coordinador de movimiento del film, cuya ayuda fue clave en el proceso de convertirse en simios. Siguiendo la técnica de captura de movimiento, los artistas debían interpretar a sus personajes con una cámara sujetada sobre sus cabezas y múltiples sensores en todo el cuerpo. Por último, el actor se apoyó fuertemente en el director Wes Ball.

Según él, el realizador siempre tenía las palabras perfectas para ayudarlo a conectar emocionalmente con Noa en cada escena. “Él sabía exactamente cómo ayudarme a ponerme en el lugar en el que necesitaba estar”, dice Teague.

La actriz Freya Allan da vida a Nova, así llamada por los simios, cuyo nombre real es Mae, una mujer humana condenada a vivir en las sombras, como todos los de su raza. “Nuestro personaje humano, homólogo al personaje de Noa, representa el mundo anterior que ha muerto. Es el único personaje de la película que aparece en pantalla con su aspecto real”, señala Wes Ball.

Allan, por su parte, describe a Nova como “valiente, decidida y de una gran fuerza física”, al tiempo que comenta que se dedicó extensamente a descubrir quién era ella en realidad y cómo llegó a ser como es. “Fue interesante interpretar a alguien que tiene tantas intenciones en conflicto, y que todo lo que ella siempre supo está siendo puesto en tela de juicio durante el transcurso de la película”, señala la actriz.

Desde el punto de vista físico, el personaje de Nova conectó a Allan con su propia infancia, ya que solía andar descalza y corriendo por el bosque. En el rodaje, la actriz pasó largas horas trepando, caminado por terrenos desafiantes y corriendo en el agua. Si bien le resultó extenuante por momentos, asegura que lo disfrutó mucho.

La experiencia, además, fue especialmente enriquecedora para ella gracias a la dinámica que se creó con Teague. Cuenta la actriz que siente gran admiración por el trabajo que hizo su colega con el personaje de Noa, y que fue muy divertido colaborar con él en las distintas escenas. “Tengo un sentido del humor bastante descortés y quería ver si Owen era capaz de sostenerlo. Hubo momentos en los que estábamos rodando de noche y estábamos cansados y más locos de lo usual y nos reímos muchísimo”, relata Allan, al tiempo que Teague agrega: “También nos molestamos un poco el uno al otro. Nos divertimos mucho”.

La tríada de personajes centrales de EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO se completa con Próximus César, el imponente y carismático líder del nuevo reino simio que cobra vida en la piel del actor Kevin Durand. El personaje dirige un ejército de simios y anhela conocer todo el saber humano sobre tecnología, historia y comunicaciones. Además, es quien reinterpreta el legado de César a su manera, usándolo como arma de poder para su propio beneficio.

Describe Durand: “Próximus César tiene la idea de que si pudiese encontrar la información y toda la tecnología que dejaron los humanos, podría hacer que la evolución de los simios se hiciera mucho más rápidamente en los siglos venideros. Tiene un cierto nivel de carisma y los demás simios comienzan a entender que la manera en la que él ve el futuro podría ser beneficiosa para ellos”.

Ball, en tanto, agrega: “Siempre pensé que ese personaje tenía algo de Gengis Kan: la idea de conquistar todos esos grupos diferentes y aunarlos en un solo grupo por el bien de todos. Tiene esta idea grandilocuente de lo que los simios podrían llegar a ser y está dispuesto a impulsar esa evolución”.

Para Durand, la creación del personaje a través del proceso de captura de movimiento fue muy divertido. “Es un proceso tan inmersivo y funciona totalmente con la imaginación y la fantasía.

Fue impresionante sumergirme en ese personaje. Estudiamos las diferencias anatómicas entre el bonobo y yo, y fue increíblemente informativo. Tuve licencia para convertirme en esta otra criatura. Wes me desafió a aprovechar las diferencias anatómicas. Fue realmente fantástico trabajar con él”, cuenta Durand, al tiempo que agrega que el trabajo con Gauthier también fue sumamente enriquecedor. “Lo tuve para mí durante un mes, lo que fue maravilloso. Trabajábamos los dos solos todos los días, y él me ayudó a entrar en ese cuerpo y en esa actitud mental. Y gracias a todo el trabajo que hice con él, el personaje comenzó a emerger”, concluye.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO ya está disponible en cines.

SINOPSIS OFICIAL:

El director Wes Ball le da nueva vida a la épica franquicia global situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.