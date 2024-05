El precio del cacao se triplica e impulsa alza de exportaciones

Las exportaciones de cacao y sus preparaciones han acumulado, del 2013 hasta la fecha, un valor aproximado de $us 27 millones y cerca de 5.000 toneladas, señaló un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior ( IBCE ) elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ). Además, solo el año pasado las exportaciones de este producto alcanzaron la suma de $us 2,9 millones por más de 621 toneladas.

Con respecto a las expectativas de este año manifestó que el dato que se tiene a abril de 2024 de acuerdo al Banco Mundial , es que el kilogramo de este producto se cotiza a $us 9,74, siendo que en abril de 2023 estaba a $us 2,88, “lo cual es atractivo para los productores y exportadores de cacao del país.

Según los datos del boletín, el registro de valor y cantidad de exportación del cacao y sus derivados en 2017 fue $us 2,5 millones por 505 toneladas; en 2018 fue $us 2,7 millones por 585 toneladas, en 2019 fue $us 2,4 millones por 526 toneladas. Ya en 2020, se exportaron $us 2,5 millones por 436 toneladas; en 2021 fueron $us 2,3 millones por 452 toneladas y en 2022 sumaron $us 2,7 millones por 476 toneladas.