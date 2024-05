El Transporte pesado internacional asumirá medidas por la escasez de dólares y combustible

Representantes de todo el país se reunirán este sábado en Cochabamba para analizar la coyuntura que afecta a este sector

Boris Bueno Camacho / La Paz

Representantes del transporte pesado internacional de todo el país se reunirán este sábado en Cochabamba para determinar las acciones que asumirán para exigir al gobierno que de una solución a la escasez del dólar y de combustible que afecta el trabajo normal de ese sector, informó el representante de los transportistas de Santa Cruz, Juan Yujra.

“El sábado, a las 10 de la mañana, en la ciudad de Cochabamba, vamos a tener un ampliado de transportistas a nivel nacional, para analizar y determinar qué se viene más adelante; en ese entendido, nosotros seguimos en emergencia, porque hasta ahora el gobierno no se ha manifestado por el tema del combustible, por la falta de dólar, el tema impositivo y aduana”, relató.

Yujra señaló que su sector continúa en estado de emergencia porque las autoridades no dan una solución a la recurrente escasez de diésel, vital para las actividades del transporte pesado; por la carencia de dólares, que afecta al sector porque los exportadores e importadores disminuyeron los volúmenes de carga debido a la falta de la moneda estadounidense.

“Eso qué quiere decir, de que no están invirtiendo mucho y está faltando trabajo para nosotros, en el traslado de importación o exportación ya no tenemos mucho movimiento de carga, eso disminuye nuestras ganancias, no estamos trabajando como se debe trabajar; entonces, esas son nuestras exigencias”, detalló el dirigente de los transportistas cruceños.

Se suma a ello el incremento de los aranceles aduaneros que afecta a este gremio, porque significa un alza en los insumos que necesitan para su labor de traslado de productos. “Un importador de repuestos dice que antes de un contenedor pagaba 100 mil bolivianos de arancel, ahora paga 260 mil bolivianos, hay una diferencia abismal; entonces, los importadores suben los precios y quienes deben comprar somos nosotros”, puntualizó.

Asimismo, recordó que ese gremio no tomó acciones drásticas como el bloqueo de caminos y se limitó a las marchas de protesta de forma pacífica; sin embargo, las solicitudes a las autoridades gubernamentales y al propio presidente Luis Arce Catacora, para iniciar el diálogo fueron ignoradas, pese a que se les hizo a conocer su predisposición mediante cuatro notas que nunca fueron respondidas.