Arce reconoció la crisis económica pero deslindó la responsabilidad del Gobierno, afirma economista

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente, Luis Arce, reconoció esta noche en su mensaje presidencial que Bolivia afronta una crisis económica, pero deslindó la responsabilidad de su Gobierno y responsabilizó a factores internacionales, según analizó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

«Se reconoció la crisis económica, creo que no, no al menos la que está bajo la responsabilidad del Gobierno. Más bien se atribuye al contexto internacional, inflación importada, temas climatológicos, todo influye menos las políticas económicas pasadas y vigentes gubernamentales», afirmó el economista.

Arce admitió esta noche que Bolivia vive una «difícil situación coyuntural» como efecto de la crisis climática, la inflación importada y el contrabando a la inversa principalmente, y aumentó la presión a la Asamblea Legislativa para que apruebe créditos por más de $us 1.000 millones.

«Es cierto, puede ser que los carburantes no hayan llegado por la marejada o por problemas fluviales, pero también es cierto que el principal problema es la escasez de dólares para pagarlos oportunamente. Se ve una desesperación y una gran necesidad de que aprueben y lleguen créditos externos para aliviar la presión económica y política que vive hace meses el país», opinó Romero.

Bolivia afronta una situación económica compleja como consecuencia de la escasez de dólares, el crecimiento de un mercado paralelo de divisas, la caída de las exportaciones, el declive a las reservas internacionales netas y las calificaciones crediticias negativas, entre otros.

«Estamos mirando el marco, pero no la pintura. No siempre habrá marejada, ni siempre habrá dinero foráneo que nos salve de la coyuntura. Las medidas paliativas no son eternas, si realmente queremos respirar tranquilos por un buen tiempo, hay que tomar medidas estructurales con acciones pragmáticas sin ideologías ni demagogias de por medio. La fisura de una represa no se puede contener con una curita», planteó el economista.

El Presidente consideró que para afrontar la situación actual se requiere del «desbloqueo» de los créditos que no son aprobados por la Asamblea Legislativa como consecuencia de pugnas políticas internas.