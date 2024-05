Estafa en línea: Víctima perdió 16 mil bolivianos depositando a una cuenta desconocida

Al inicio, la víctima recibió bonos económicos para seguir depositando dinero.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En los últimos años la ciberdelincuencia se incrementó en el país y son varias las personas que continúan siendo engañadas y víctimas de robo de dinero.

En Santa Cruz, una mujer revisaba su cuenta de Facebook, como lo hacía a diario, es ahí que encontró una publicidad que le ofrecía ganar dinero de manera rápida y desde la comodidad de su hogar.

El trabajo consistía en depositar una suma mínima de dinero en una cuenta de banco para poder recibir un monto mayor. La joven madre accedió y efectivamente recibió un bono. La persona que la contactó le fue pidiendo a menudo, que depositara nuevos ingresos que cada vez se hacían mayores.

«Una publicidad que me pedía que ingrese a un link de telegram y ahí me contactan con una tal mujer y después me dijeron que tenia que depositar Bs 28 y después me iban a abonar una cierta cantidad y si me abonaron pero luego me fueron pidiendo más cantidad y yo accedía porque creí que me iban a depositar como la primera vez» relató la víctima.