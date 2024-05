‘Evistas’ presionan para que el TSE supervise su congreso y la ALP trate leyes antiprórroga

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Asambleístas del ala radical del MAS instalaron una huelga de hambre en la ALP. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho

‘Evismo’ acude a un juez de Cuatro Cañadas para que ordene al TSE supervisar su congreso; evistas instalan huelga de hambre para exigir a Choquehuanca que convoque a sesión para tratar proyectos antiprórroga, y “Ees un tema del presidente y el ministro de Hidrocarburos”, dice Montenegro tras rumores de la renuncia de Molina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– ‘Evismo’ acude a un juez de Cuatro Cañadas para que ordene al TSE supervisar su congreso

La dirigente del ala “evista” Elizabeth Paco ha presentado una Acción de Amparo ante un juez de la localidad de Cuatro Cañadas en Santa Cruz, con el objetivo de que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del MAS-IPSP convocado para el 10 de julio en Villa Tunari. Con este Amparo se pretende que el Tribunal permita el acompañamiento a dicho congreso. En su petitorio, la dirigente “evista” pidió al juez que deje sin efectos dos resoluciones que rechazaban la supervisión al congreso de Villa Tunari, pero además le solicita anular la resolución que había permitido supervisar provisionalmente el congreso “arcista” realizado en El Alto.

– Evistas instalan huelga de hambre para exigir a Choquehuanca que convoque a sesión para tratar proyectos antiprórroga

Luego que los senadores evistas Wiliam Tórrez y Lucy Escóbar presentaron este lunes una nueva acción de cumplimiento en una Sala Constitucional de Cochabamba contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, por no convocar a sesiones para tratar los proyectos de ley 073 y 075, un grupo de dirigentes y asambleístas instaló un piquete de huelga en demanda a que se convoque a sesión plenaria. “La justicia prácticamente está manipulada por algunos vocales malos, hay también algunos profesionales que son imparciales y esperemos que esta Sala Constitucional sea así”, manifestó la senadora Escóbar.

– Arce dice que antipatrias ‘con careta democrática’ buscan dar un ‘golpe blando’ a su Gobierno

El presidente Luis Arce afirmó este lunes que la “antipatria” en el país tiene una “careta democrática” con la que se busca dar un “golpe blando” a su gestión o generar un acortamiento de su periodo presidencial. “La antipatria se demuestra con careta democrática, escondiendo sus fines abiertos de atentar el orden constitucional mediante planes siniestros que procuran a un corte blando o un acortamiento de mandato”, dijo en el acto en conmemoración por los 215 años de creación del Regimiento de Infantería 1 Colorados de Bolivia, en la Paz. El mandatario advirtió de “amenazas internas y externas” que suponen un riesgo para la democracia en el país, al territorio y a la soberanía.

– “Es un tema del presidente y el ministro de Hidrocarburos”, dice Montenegro tras rumores de la renuncia de Molina

Tras difundirse en las redes sociales información sobre la supuesta renuncia del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, UNITEL consultó al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sobre el posible alejamiento y dijo desconocer si aquello había ocurrido. “No sabría responderles si eso ocurre”, manifestó Montenegro. La autoridad que dirige el Ministerio de Economía puntualizó que la designación de los ministros del gabinete es una competencia del presidente, Luis Arce. “Es un tema de decisión del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y es un tema exclusivamente del Ministerio de Hidrocarburos”, señaló Montenegro.

– Se registraron 54 casos de violencia y acoso político en el primer cuatrimestre

En el primer cuatrimestre de este año en Bolivia se registraron 54 casos de violencia y acoso político, especialmente contra algunas mujeres concejales munícipes y asimismo alcaldesas. “Este año desde el mes de enero hasta el 30 de abril tenemos 54 casos registrados sobre acoso y violencia política hacia las mujeres”, confirmó la presidenta de la Asociación de concejalas de Bolivia y alcaldesa de El Puente (Tarija) Sara Armella Rueda. La autoridad agregó que, de todos estos casos hasta ahora, hay tres sentencias ejecutadas por la justicia, como en el caso de una concejala llamada Juana, en el caso de La Paz, donde “lamentablemente” esta autoridad llegó a perder la vida.

– Banca privada refleja que la mora es la más alta de los últimos 15 años e informa de una contracción de créditos del 2,3%

Según un informe de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), al primer trimestre de 2024 el saldo de la cartera de créditos del sistema bancario alcanzó a $us 27.949 millones, registrando una contracción de 2,3% en los últimos doce meses, equivalente a $us 645 millones. El documento también registra que la cartera en mora alcanzó a $us 930 millones. Asoban reseña que la cartera de créditos aún recoge el impacto de la intervención del Banco Fassil a fines de abril de 2023; no obstante, en mayo de 2024, cumplido un año del traspaso de una parte de su cartera a otras entidades, la cartera de créditos reflejará apropiadamente su evolución en los últimos 12 meses.

– Gobierno afirma que alza de productos en el mercado interno es por la inflación «importada»

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este lunes que el alza de los productos en el mercado interno tiene que ver con lo que sucede en la economía mundial, es decir, la inflación importada, como el caso de la elevación de tasas de interés, alza en la tarifa de los contenedores, situación económica de Argentina, entre otros. Dijo que son temas a los que no hacen referencia algunos opinadores. “Es decir que hay precios dentro la economía que están siendo afectados por la dinámica e incremento de precios y que es algo del que los analistas jamás hablan, porque no les importa”, sostuvo Montenegro.

– YPFB atribuye la falta de carburantes a un problema logístico y no menciona la escasez de dólares

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró este lunes que los problemas de provisión de hidrocarburos es un problema “logístico”, que se produce por la cantidad de camiones cisterna que a diarios son despachados, y no menciona la falta de dólares que, como denuncian los choferes y otros sectores, impiden realizar pagos a proveedores en algunos países vecinos. “Como tenemos los volúmenes, un 80% del diésel que se necesita en nuestro país es importado, entonces requiere de una logística mucho más grande de lo que normalmente se tiene”, declaró el gerente de comercialización de YPFB, Félix Cruz.

– La Policía aprehende a Harold Lora, dueño de Las Loritas

“Pesa una denuncia en contra de Harold Lora por el delito de estafa con múltiples víctimas. Desde la semana pasada la Policía Bolivia se encontraba realizando el trabajo de seguimiento e investigación respecto a la ubicación. En ese sentido la Policía ha dado cumplimiento a esa orden de aprehensión y ahora está siendo trasladado a la zona sur para que pueda responder a la Justicia por los delitos que se lo acusa”, dijo Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con la autoridad, Lora presenta acusación por los delitos de estafa múltiple, estelionato, trata y tráfico de personas, violencia familiar, pero, además se lo relaciona con autoridades ediles.

– Dictan sentencia de cinco años para el exalcalde cochabambino José María Leyes por el caso ‘Mochilas I’

El Juzgado de Sentencia 3 dictó una sentencia condenatoria de cinco años en la cárcel de San Antonio contra el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, y el exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno Barrón por el denominado caso Mochilas I. Ambos fueron condenados por la comisión del delito de uso indebido de influencias, más una multa de 300 días, por los hechos ilícitos identificados en el proceso de contratación No. 09/17 “Compra de Mochilas Escolares”, indica un comunicado de la Procuraduría. Los implementos escolares fueron adjudicados a la «Asociación Accidental 26 de febrero» en 2018, sin haber cumplido con las especificaciones técnicas.