Evo: “Dicen que no hay gas y que no hay plata y lo más preocupante es que no tienen un plan”

Fuente: Unitel

No existe un plan desde el Gobierno para enfrentar y solucionar una crisis económica en el país, subrayó el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, un día después que el presidente Luis Arce denunciara una estrategia para “sabotear” la economía.

En los últimos días, el gobierno ha venido dando mensajes muy preocupantes que no contribuyen a aliviar la grave crisis económica que vivimos. Dicen que “no hay gas” y que “no hay plata”,

y lo más preocupante es que no tienen un plan para salir de estos serios problemas. Esta… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 2, 2024

“En los últimos días, el Gobierno ha venido dando mensajes muy preocupantes que no contribuyen a aliviar la grave crisis económica que vivimos”, expuso Morales este jueves a través de la red social X (antes Twitter).

El exmandatario y líder de una facción del partido de Gobierno, remarcó además lo dicho por el mandatario Arce hace unos días, cuando apuntó que en el país ya no tiene los recursos que tenían antes porque el gas “se ha agotado”.

“Dicen que ‘no hay gas’ y que ‘no hay plata’, y lo más preocupante es que no tienen un plan para salir de estos serios problemas”, señaló Morales.

Esta situación “genera mucha incertidumbre en todo el pueblo y ahuyenta todo tipo de inversiones”, acotó.

Para Morales, es necesario realizar un encuentro nacional “para salvar la economía”, en el que deben participar todos los sectores del país. “Tenemos que hacer prevalecer la unidad para enfrentar la crisis”.

La propuesta no es nueva y no ha encontrado respuesta en el Gobierno, que en varias oportunidades responsabilizó a la administración de Morales de no haber apuntalado el plan de proyectos de exploración de hidrocarburos para reponer las reservas.