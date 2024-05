Evo Morales retrocede en decisión de aprobar créditos en la ALP y alcaldías se declaran en emergencia

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales en el ampliado de Cochabamba del fin de semana. Foto: Correo del Sur

Boris Bueno Camacho

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) Rolando Enríquez Cuéllar dijo que Evo Morales "recibió un telefonazo desde Venezuela" y por eso retrocedió en la decisión de no aprobar créditos internacionales enviados por el gobierno de Luis Arce; vocal del TSE espera que el MAS respete la decisión del 'arbitro' sobre el congreso; y Montenegro prevé mayor ingreso de dólares entre mayo y junio por exportaciones.

– Arcista dice que “Evo recibió un telefonazo de Venezuela» por eso retrocedió en aprobar créditos

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) Rolando Enríquez Cuéllar dijo que Evo Morales “recibió un telefonazo desde Venezuela” y por eso retrocedió en la decisión de no aprobar créditos internacionales enviados por el gobierno de Luis Arce. El parlamentario no quiso revelar el nombre de la persona que supuestamente le habría llamado el expresidente Morales para que retroceda en los préstamos internacionales. “Él ha instruido rechazar todos los proyectos económicos que benefician al pueblo boliviano (…). En ese sentido se ha retractado gracias a un telefonazo de Venezuela”, enfatizó Cuéllar.

– Alcaldías se declaran en emergencia por bloqueo “evista” y exigen aprobación a créditos de desarrollo

La Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM-Bolivia) se declaró en estado de emergencia por el bloqueo de legisladores de Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a ocho créditos por $us 633.420.000, para financiar proyectos en beneficio de municipios y la población, principalmente, del área rural. Acompañado por decenas de alcaldes, el presidente de la FAM – Bolivia, Flavio Merlo, afirmó en Casa Grande del Pueblo que el sistema asociativo municipal está preocupado, porque en el Legislativo los sectores opositores tomaron la decisión de no viabilizar los créditos autorizados por organismos financieros internacionales.

– Vocal del TSE espera que el MAS respete la decisión del ‘arbitro’ sobre el congreso

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe aseguró que las facciones arcista y evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) deben respetar las decisiones de la institución, “el árbitro”, respecto de la aprobación o rechazo del congreso arcista, que se desarrolló del 3 al 5 de mayo en El Alto. El conclave arcista se llevó adelante en medio de polémicas, debido a que el TSE, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), tuvo que supervisar en congreso por obligación de una sala constitucional. En caso de que el TSE valide el encuentro, García reemplazaría a Evo Morales, quien ocupa el cargo desde 2017.

– Morales descarta que se expulse a Arce y Choquehuanca del MAS

Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista. “Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

– Montenegro prevé mayor ingreso de dólares entre mayo y junio por exportaciones

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, prevé un incremento en el ingreso de dólares al país entre fines de mayo y junio de este año. Eso, según dijo, debido a la liberación de exportaciones, luego de un acuerdo con el sector empresarial. Se han liberado las exportaciones y eso está dando un buen resultado y lo vamos a ver en una mayor entrega de divisas”, dijo. Respecto de la cantidad actual de dólares en el país, el titular de Economía afirmó que el Banco Central de Bolivia (BCB) “ha capturado, a la fecha, 58 millones de dólares” (sic), por la venta de bonos en esa divisa. Asimismo, dijo que la banca privada cuenta con $us 452 millones.

– Los bancos en la mira por el dólar: viceministro señala prácticas de especulación con el tipo de cambio

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, recalcó que los bancos tienen disponible una cantidad mayor de dólares que el año pasado, sin embargo, advirtió de prácticas de especulación que generan efectos en la percepción de la gente. En esta coyuntura donde suman los reclamos por una presunta falta de dólares en el mercado, el viceministro Morales señaló que los bancos están vendiendo más servicios, lo cual se plasma en una mayor recaudación en impuestos como el IVA, además de que sus utilidades superan el 100%. En ese marco, Morales concluyó que los bancos “están comprando dólares y están vendiendo a una alícuota mayor o a una tarifa mayor”.

– Entidades financieras tienen 15 días para devolver recursos a afectados por transacciones en dólares

El director de Normas y Principios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Amílcar Gonzales, afirmó que las entidades financieras tienen un plazo de 15 días para devolver los montos que se han cobrado en exceso a los consumidores financieros que realizaron transacciones en dólares. El lunes, la Asfi sancionó con Bs 20 millones a ocho bancos, un banco Pyme, cuatro casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, tres sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora por incumplir el reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas.

– Agro advierte que se requieren unos $us 400 millones para importar insumos para producción, señala Anapo

El sector productivo viene denunciando un incremento en el precio de los productos importados que oscila entre el 20% y el 30% debido a la falta de disponibilidad de divisas. Para la importación de insumos agropecuarios se requieren anualmente entre $us 350 millones y $us 400 millones, por lo que la falta de disponibilidad de la divisa estadounidense repercute en el precio de estos, situación que no deja de ser un dolor de cabeza para el sector productivo. Así lo reflejó el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, al remarcar que se viene registrando el encarecimiento de estos productos.

– Alcaldes de La Paz y de Santa Cruz afirman que falta de combustible y de dólares ocasiona que obras se vean afectadas

Los alcaldes de las ciudades de La Paz, Iván Arias, y de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, coincidieron en afirmar este martes, por separado, que la falta de provisión de combustible y la de dólares hace que las obras que se ejecutan en sus regiones se paralicen y en otros casos, ya no sean atractivas para las empresas constructoras por el alza en los materiales de construcción, como el fierro. “Estábamos queriendo empezar otro súper asfalto de la avenida Arce hasta la plaza del Estudiante, pero la hemos tenido que detener por la carencia de diésel y en los súper asfaltos se ocupa mucho diésel y eso nos dificulta”, manifestó Arias.

– Gerente de la CNS desmiente acusaciones en su contra y anuncia descuentos a quienes acaten el paro

La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimras) de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunció un nuevo paro nacional de 48 horas para este miércoles y jueves. La medida se asume de parte de los trabajadores quienes denuncian la falta de medicamentos, además de licitaciones irregulares dentro de este seguro, por lo que piden la destitución del gerente general, Boris Claure. Por su parte, Claure desmintió las acusaciones en su contra por parte de Fesimras quienes lo acusan, además, de supuestas compras con sobreprecio dentro de la institución, por lo que aseguró que está presto a someterse a una auditoria de ser necesario.