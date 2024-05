Experto sugiere que compra de combustibles sea libre y se levante subvención: “Es mejor tener precios reales, que estar desabastecidos”

El exministro Ríos afirmó que en el subsidio a los carburantes se tiene diferentes propuestas que se surgieron desde hace tiempo.

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el Gobierno dispuso que desde el lunes 3 de junio se levante la restricción de horario en la venta de combustible en bidón, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que la compra de carburantes debería ser libre en su totalidad y sin registros, como sucede en otros países del mundo. También sugirió levantar la subvención a los combustibles e indicó que es “mejor tener precios reales, que estar desabastecidos”.

“En diferentes lugares del mundo uno puede comprar la cantidad de combustible que desee, a la hora y en el lugar que quiera y hasta la marca que quiera. Entonces, lo que tenemos en Bolivia desde la instauración del B-Sisa y todos los registros que se tiene que hacer para comprar combustible es nada más que una forma de regulación y control a la gente”, señaló en contacto con Eju.tv.

Por ejemplo, comentó que en otros países las personas no tienen que presentar su cédula de identidad o registrarse, si no que se lo vería como el país de “cupos”, como sucede en Cuba, donde se tiene cupos para la harina, para la carne de pollo, el huevo y otros productos.

“Entonces esto del combustible no es nada más que eso. Creo que en algún momento Bolivia tiene que recuperar su libertad económica y de poder comprar y que haya competencia en el mercado sin tener que registrarse. Este tipo de prácticas no está bien, se tiene que cambiar el modelo económico y tiene que haber libertad económica como sucede en Brasil, Chile, en Perú, Colombia, Uruguay y no estas restricciones con registros y permisos (….). Se tiene que levantar la subvención, porque es mejor vivir con precios reales de mercado, que estar desabastecidos en el país”, consideró el experto.

Sobre el subsidio a los carburantes, señaló que se tiene diferentes propuestas que se surgieron desde hace tiempo, como la libre importación que pueden hacer algunos sectores económicos, ya que lo importante es no desabastecer el mercado interno.