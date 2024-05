Fiscalía extingue los procesos penales contra el falso médico y las victimas ven incertidumbre en el resarcimiento de daños

“Casi me mata cuando me hizo dos estudios, porque al parecer me puso mucha anestesia. El falso médico me hizo colonoscopia y endoscopia en abril de 2023, pero a mí me dieron dos crisis, que asustaron hasta a la enfermera porque empecé a botar sangre y me desmayé”, relató Zulma Borda a EL DEBER.