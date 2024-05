Gobierno de Costa Rica remueve a altos funcionarios del ICE

El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles (29.05.2024) la renuncia del gerente de Electricidad del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Roberto Quirós, luego de que el país estuviera a punto de caer en un periodo de apagones por falta de reservas energéticas.

El ICE informó que le solicitó la renuncia a Quirós, quien la presentó. «Consideramos que, si bien es cierto, se tomaron las medidas técnicas respectivas, las reservas energéticas venían decayendo desde hace ya varias semanas y creo que pudimos haber tenido información de forma más adelantada para mover otras iniciativas», declaró el presidente del ICE, Marco Acuña.

El pasado 9 de mayo, el ICE avisó sobre un programa de racionamientos eléctricos que comenzaría el lunes 13 de mayo. Sin embargo, con el inicio de la época lluviosa, la entidad los pospuso día a día, hasta que el 17 de mayo los descartó por completo ante la mejora en el nivel de agua en las plantas hidroeléctricas.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este miércoles en su conferencia de prensa semanal que «el problema» con el gerente de Electricidad fue que «aseguraba de manera constante que no iba a haber nada» de déficit de reservas eléctricas. «Uno puede errar de varias maneras, una de ellas es no planificar bien el suministro eléctrico, pero eso es un error de omisión muy difícil de perdonar para un país que estuvo cerca de apagones y que gracias a Dios no ocurrieron», expresó Chaves.

Una fiesta de Huawei le cuesta el cargo al gerente de Telecomunicaciones

En tanto, el Ejecutivo de Costa Rica informó también de la salida del gerente de Telecomunicaciones del ICE, Luis Diego Abarca, debido a la participación de un grupo de funcionarios de la institución en un evento social organizado por la firma china Huawei.

«Para todos es conocido la reciente situación generada por la participación de personal del negocio de telecomunicaciones en un evento organizado por la empresa Huawei. En nuestro criterio, eso requirió un mejor juicio debido a que estamos en medio de diversos procesos de contratación, así como en algunos litigios legales», afirmó Acuña. El presidente del ICE agregó que la participación en ese evento «impactó la imagen de la institución y nuestra reputación que esta Administración ha venido levantando».

Huawei ha sido uno de los principales proveedores del ICE en los últimos años, pero en el actual Gobierno de Costa Rica, encabezado por Chaves, las relaciones se han deteriorado.

Un reglamento firmado por Chaves en agosto de 2023 establece que, para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre lucha contra la ciberdelincuencia. China no es signataria de ese convenio, por lo cual empresas como Huawei quedaron inhabilitadas para concursar. El reglamento se encuentra suspendido por una medida cautelar del Tribunal Contencioso Administrativo, mientras se analiza el fondo.

ama (efe, el financiero, la nación)