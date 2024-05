Gobierno responsabiliza a bancos por la “especulación” de dólares, anuncia sanciones drásticas

Desde el viernes pasado, varios sectores comenzaron a realizar movilizaciones en demanda de una solución a la escasez de dólares que vive Bolivia. En el mercado negro el precio alcanza los Bs 9.

Foto: Min Economía

La Paz, 20 de mayo de 2024 (ANF).- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, responsabilizó a los bancos por la “especulación” de dólares porque no están entregando la divisa extranjera a los usuarios que lo requieren; en consecuencia, anunció sanciones drásticas a las entidades financieras.

“El Banco Central ya ha captado 59 millones de dólares. La banca tiene más de 465 millones de dólares. Y hay bancos que van a estar sancionados por no haber otorgado de forma prolija u oportuna estos recursos. Por lo tanto, es ahí donde se está generando este tipo de especulación. Nosotros vamos a ser muy drásticos a la hora de poner estas sanciones, porque se está causando este tipo de problemas, pero no es que no haya dólares”, indicó Montenegro.

Desde el viernes pasado, varios sectores, principalmente gremiales, comenzaron a realizar movilizaciones en demanda de una solución a la escasez de dólares que vive el país. En el mercado negro el precio alcanza los Bs 9. Los bancos limitan la venta de la divisa extranjera o simplemente dicen que no tienen el billete.

La autoridad dijo en Unitel que algunas entidades financieras ya están siendo sancionadas por esas prácticas y por incrementar las comisiones fuera de la banda establecida por el Gobierno.

“El Gobierno, qué ha hecho, entrega la cantidad de dólares al sistema financiero, han acumulado recursos y es momento que la banca entregue estos recursos para que no se genere este tipo de especulaciones. Como gobierno ya hemos tenido una reunión con Asoban, les hemos exhortado a que entreguen prolijamente estos dólares. No nos han mostrado por qué exactamente ellos no entregan estos recursos. Nosotros ya les hemos dado la instrucción de que tienen que otorgar estos recursos al sistema financiero”, sostuvo el ministro de Economía.

