El viceministro Siles Siles corroboró que el Ejecutivo no está invirtiendo en un solo rubro, como ocurría antes.

Para el Gobierno nacional es muy importante la inversión en el sector manufacturero con el fin de dinamizar la economía del país y provocar el retorno de capitales que se invierten en la industria boliviana, según el viceministro de Políticas de Industrialización en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Luis Siles.

Siles corroboró que el Ejecutivo no está invirtiendo en un solo rubro, como ocurría antes con el gas, por lo que resaltó que tanto el proceso de industrialización como el Modelo Social Comunitario Productivo avanzan a “paso firme”.

“El Modelo Social Comunitario Productivo busca que no solo nos basemos en un solo rubro, se está invirtiendo en el sector manufacturero en más de 63 grandes plantas, pero también se están poniendo pequeñas industrias en conjunción con los municipios”, manifestó Siles.

Sector manufacturero

La autoridad aclaró que la inversión en áreas manufactureras generará grandes resultados a corto plazo, porque dan fuentes de empleo, movimiento económico, pero sin descuidar otras áreas como la energía y la minería.

“Apuntar a lo manufacturero no implica que no invirtamos en minería, energía; por eso seguimos con la explotación directa de litio y seguimos con el Mutún. Entonces buscamos una economía de base ancha y no poner todos los huevos en una sola canasta”, agregó el viceministro.

Con las 63 industrias que se llevan adelante con manufacturas, la inversión llega a más de Bs 11.000 millones y las más de 150 industrias que el presidente Luis Arce está implementando a nivel nacional tienen una inversión superior a los Bs 29.000 millones, destacó el viceministro.

Plantas

Siles también se refirió al proceso de verificación que se pone en marcha antes de implementar las diferentes plantas de industrialización.

“El presidente (Luis Arce) ha instruido que en todo el aparato económico está el estudio de preinversión para todos los proyectos. Se verifica que exista la suficiente cantidad de materia prima, adónde se va a vender, la maquinaria necesaria y otros”, recalcó.

Cemento

En torno a la planta de la Empresa Pública de Cementos Bolivia (Ecebol) en Potosí, Siles volvió a pedir a la Asamblea Legislativa que apruebe el proyecto minero para que opere a plenitud y produzca cemento para esa región.

“Estamos pensando en exportación, el cemento de Potosí va a ser exportado y para ello necesitamos que la Asamblea trabaje. Pero también hay un montón de leyes paradas, tenemos que desbloquear la Asamblea para que el país se beneficie”, insistió.

Según Siles, la ley de contrato administrativo minero le permitirá a Ecebol explotar la cantera de Turicaya y producir cemento. Para obtener el producto final, se requieren 270.000 toneladas de piedra caliza, materia prima para la fabricación de cemento.

(16/05/2024)