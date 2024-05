La investigación contra Fernando Costa por supuesto acoso sexual será en La Paz

Fuente: lostiempos.com

La asesoría legal de la FBF ofreció ayer una conferencia de prensa para dar detalles de lo realizado en la jornada.

“Se ha abierto una investigación y ahora corresponde ser dirigida a las autoridades de La Paz, porque supuestamente los hechos habrían ocurrido en esta ciudad. Por supuesto que se van a presentar todo tipo de pruebas y declaraciones para desvirtuar absolutamente el supuesto acoso sexual”, dijo la abogada Sandra Almanza, del Consultorio Jurídico Camacho & Asociados, que trabaja en la asesoría legal a la FBF.

El martes se conoció que la Fiscalía de Santa Cruz recibió una denuncia del hecho que habría sucedido en La Paz el 10 de septiembre de 2023, en esa jornada la selección nacional jugó un partido de las eliminatorias Mundial 2026 contra Argentina en el estadio Hernando Siles.

La denunciante es Daniela Rodríguez Saucedo, esposa de Noel Montaño, suspendido definitivamente como presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

Costa en la localidad de Sica Sica

Contó que no es relevante el lugar donde se presentó el recurso y lo que hizo la abogada fue defender la misma.

“Me llamó la atención la ilegalidad de la acción penal en Santa Cruz, el fondo el tema merecía la atención inmediata. La persona que quiso colaborar lo hizo adecuadamente y a eso me he basado, las acciones de libertad están destinadas a defender la libertad y vida de las personas de un procesamiento indebido a eso yo me he abocado”, manifestó.

También señaló que le llama la atención que el acoso sucedió el 10 de septiembre de 2023.

“Desde esa fecha han trascurrido casi ocho meses y hubo encuentros en reuniones entre el presidente de la FBF y el de la Asociación Cruceña de Fútbol. Y solo cuando (Montaño) está en peligro de ser perseguido penalmente, alguien decide acordarse que fue acosada sexualmente. La dignidad de las mujeres amerita respeto absoluto, como mujer digo que en el momento que uno sufre una violación a su libertad y sus derechos debería conocerse”.

Añadió que la denuncia tiene “alcances muy complicados como son los de la Ley 348 (de violencia contra la mujer). Hay elementos para defender en el marco del derecho. La ley está siendo mal utilizada en este caso y lo vamos a demostrar en la investigación”.

Acción por extorsión

El abogado Gustavo Camacho, por su parte, informó que presentó en La Paz una acción por extorsión “y se va a citar a diferentes personas para que puedan aclarar cuál ha sido su grado de participación en condición de testigos o partícipes del hecho”.

Informó que Montaño “activó una serie de denuncias públicas y no formales y promovió una campaña de desprestigio irreparable contra una persona que apoya al fútbol boliviano”.

Agregó que todo comenzó cuando se destapó la relación del buscado narcotraficante Sebastián Marset con el fútbol en Santa Cruz.

“Toda esa historia generó este problema con sindicaciones temerarias”, añadió.

De acuerdo con Camacho, la investigación por la supuesta extorsión determinará si hubo asociación delictiva y quienes la formaron.