Las maniobras del fiscal venezolano demuestran que Nicolás Maduro permitió el saqueo de Pdvsa y se rodeó de corruptos

La periodista de Infobae Sebastiana Barráez le respondió a Tarek Saab, procurador del régimen chavista, que pretende involucrarla en una supuesta conspiración orquestada por el ex ministro El Aissami

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/cWY5ssnQ-34142307.mp4 Sebastiana Barráez le responde a Tarek Saab

Fuente: infobae.com

Ante los señalamientos del Fiscal General de la República, señalándome de planificar un magnicidio y ahora de pertenecer a una nómina del ex ministro Tareck El Aissami para conspirar, he aquí mi respuesta :

No, no es a usted Tarek Saab, desesperado por aplausos, a quien está desnudando este trapo rojo de la “nómina paralela de Pdvsa”. Es a la ineficiencia, a la falta de liderazgo, de ascendencia y de honestidad de Nicolás Maduro Moros. ¿No fue el gran Simón Bolívar quien dijo que “llamarse jefe para no serlo, es el colmo de la miseria”?

Es extraño que Saab no muestre esa nómina con sus depósitos porque sí hay nómina, pero no donde aparecemos Norbey Marín o yo. Vamos Tarek, llame a testificar a Marbelis, para que le diga con quienes negociaba Tareck El Aissami. Y agregue, cómo la chequera de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) pagaba a personajillos como Mario Silva y algunos otros de los medios de propaganda del régimen y otros que están, por cierto no en el país, para que mantengan vicios y depravaciones.

Un amigo viceministro me dijo anoche avergonzado: ‘El Fiscal en su descontrol arrastra a todo el gobierno, no solo por lo que dice sino por lo que está haciendo’. Eso me causó muchas preguntas. Y la única respuesta es que el responsable de la gravísima crisis del país es usted, señor Nicolás Maduro. Lo está demostrando el Fiscal Tarek Saab, quien luce desequilibrado, con imputaciones infundadas, mientras no da una sola explicación a los gravísimos señalamientos de que usa testaferros para la empresa Conkor, a la cual le suministró numerosos y jugosos contratos, y quien sabe si con eso compró un lujoso centro comercial en el Líbano.

Saab Halabi está demostrando que usted Nicolás Maduro ha sido un gran incapaz, a quien le han robado, frente a sus ojos, de las arcas de la República, millones y millones de dólares. No en hechos aislados, sino concatenados con aquellos con los cuales usted y todo la alta jerarquía de la revolución bolivariana se abrazaba hasta hace poco.

Sebastiana Barráez

Además, el Fiscal le envía un clarísimo mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) porque le dice que usted no es el Comandante en Jefe de nada, que no es líder de nada, que a usted le han montado en los últimos meses, en su cara y la de Cilia, siete intentos de magnicidio y quienes lo han hecho son sus incondicionales hasta ayer, como Tareck El Aissami, con todo un séquito de ministros, altos funcionarios y militares migrados a la administración pública.

Buscó victimizarlo, a ver si a alguien a nivel mundial le daba lástima y se solidarizaba con tantos intentos de magnicidio. Así Saab y los funcionarios de la temible DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) crearon el cuento de la Operación Brazalete Blanco, lo tejieron con hilos de dinero, metieron al “doctor” como se autodenomina Freddy Bernal como parte de los objetivos. Le agregaron a la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y no podía faltar Sebastiana Barráez, yo, la periodista que durante 30 años ha cubierto la fuente militar y de fronteras. Nadie. Nadie, les creyó, así que se inventaron que el siniestro El Aissami también estaba en la conspiración.

Lo único que ha logrado demostrar Tareck William Saab es que durante su gobierno, Nicolás Maduro, usted no ha podido, y ya no pudo evitar el saqueo de los dineros de la nación. Tampoco ha sido capaz de controlar a sus traidores, y tampoco podrá con los próximos. ¿O por qué cree que Diosdado Cabello le enseña los dientes, rodeado de todo el alto poder del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), que maneja el general Gustavo González López y hasta se exhibe a mandíbula abierta con el ministro que hace días usted destituyó, el otrora poderoso general Néstor Luis Reverol Torres, la figura militar más importante de El Aissami?

Finalmente, yo nada tengo qué explicar sobre lo dicho por dos personajillos, no sé cuál más corrupto: Samark López y Tareck William Saab. Contra sus pillerías abundan las pruebas. Contra mí, no existe ninguna.