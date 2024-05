Murió a los 94 años el antropólogo estadounidense que fue comparado con Indiana Jones

Schuyler Jones fue galardonado con el premio de Comandante de la Orden del Imperio Británico, y donó sus descubrimientos a los museos

Schuyler Jones, un antropólogo y aventurero estadounidense trotamundos cuyas hazañas provocaron comparaciones con el icónico personaje cinematográfico Indiana Jones, falleció a los 94 años.

La hijastra de Jones, Cassandra Da’Luz Vieira-Manion, publicó en su página de Facebook que Jones murió el 17 de mayo. Dijo que lo había estado cuidando durante los últimos seis años y “realmente pensó que podría vivir para siempre”.

“Era un hombre fascinante que vivió mucha vida en todo el mundo”, escribió.

Da’Luz Vieira-Manion no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press el sábado.

Jones creció en los alrededores de Wichita, Kansas. Su hermana menor, Sharon Jones Laverentz, le dijo al Wichita Eagle que su hermano había visitado todos los estados de Estados Unidos antes de cursar el primer grado gracias al trabajo de su padre como proveedor de botas para las bases militares.

En una autobiografía publicada en el sitio web de la Universidad de Edimburgo, escribió que se trasladó a París después de la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó como fotógrafo. También pasó cuatro años en África como fotógrafo independiente. En su libro de 1956 “Bajo el sol de África”, cuenta cómo sobrevivió a un accidente de helicóptero en un mercado de In Salah (Argelia), informó el Wichita Eagle. Cuando el helicóptero se estrelló, descubrió que estaba ardiendo; los vientos huracanados habían reavivado las cenizas de su pipa.

“Los camellos gritaban y corrían, esparciendo cargas de leña en todas direcciones”, escribió Jones. “Los niños, los árabes y las mujeres con velo huyeron o cayeron de cuerpo entero en el polvo. Las cabras y los burros se volvieron locos cuando el monstruo giratorio y rugiente aterrizó en su niebla… Débiles por el alivio, el piloto y yo nos sentamos en los restos del mercado de In Salah y nos reímos a carcajadas”.

Más tarde se trasladó a Grecia, donde se mantuvo traduciendo libros del alemán y del francés al inglés. Decidió conducir a través de la India y Nepal en 1958. Dijo que se enamoró de Afganistán durante el viaje y luego se matriculó en Edimburgo para estudiar antropología.

“Estaba más interesado en las personas y culturas que estaba encontrando que en la fotografía y la venta”, dijo su hijo, el arqueólogo Peter Jones, al Wichita Eagle.

Después de graduarse, regresó a Afganistán y comenzó a estudiar las comunidades locales que viven en los remotos valles orientales del país. Aprovechó esa investigación para obtener un doctorado en la Universidad de Oxford y luego se convirtió en curador y luego director del Museo Pitt Rivers, que alberga la colección arqueológica y antropológica de la universidad. Al retirarse, fue galardonado con el premio de Comandante de la Orden del Imperio Británico, un escalón por debajo del título de caballero.

Las similitudes entre Jones y el personaje de Henry “Indiana” Jones Jr. de George Lucas son sorprendentes. Aparte del nombre y el negocio familiar (el padre de Indy, Henry Sr., era arqueólogo, al igual que el hijo de Schuyler Jones, Peter, son arqueólogos), ambos eran expertos en idiomas extranjeros y usaban sombreros de fieltro marrones.

Y al igual que Indy, Schuyler Jones creía que los artefactos pertenecían a los museos, dijo Da’Luz Vieiria-Manion al Wichita Eagle.

Eric Cale, director ejecutivo del Museo Histórico del Condado de Wichita-Sedgwick, dijo al periódico que Jones donó permanentemente los artefactos de su abuelo al museo. Jones escribió en su libro de 2007 “A Stranger Abroad” (Un extraño en el extranjero) que quería encontrar el Arca de la Alianza y donarla a un museo, que es exactamente lo que Indy logró en “En busca del arca perdida”, al menos hasta que el gobierno de Estados Unidos confiscó la reliquia y la escondió de nuevo al final de la película.

Pat O’Connor, un editor que trabajó con Jones, le dijo al periódico que Jones tenía una “baja tolerancia” con las personas lentas y pretenciosas.

“Nunca he conocido a un hombre tan talentoso y capaz y al mismo tiempo accesible”, dijo O’Connor. “Pero si transgredieras… Al tratar de presentarte como algo por encima de tu posición intelectual, entonces ese es el final”.

Jones escribió en “Un extraño en el extranjero” que oyó hablar de Indy por primera vez en la década de 1980, cuando el director de un museo de Madrás le preguntó si él era la versión real. Escribió que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, pero más tarde pensó que la comparación estaba impulsando a más estudiantes a asistir a sus conferencias en Oxford.

Jones se casó dos veces, primero con Lis Margot Sondergaard Rasmussen, y luego con la madre de Da’Luz Vieria-Manion, Lorraine, quien murió en 2011. Más tarde comenzó una relación con la actriz Karla Burns, quien murió en 2021, informó el Wichita Eagle.

Le sobreviven su hijo, tres hijas, una hermana, seis nietos, seis bisnietos y un tataranieto, informó el periódico.