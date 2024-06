Montaño firma un acta con el transporte pesado y ahora el acuerdo final depende del presidente

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El ministro Montaño y la dirigencia del transporte pesado internacional en la reunión de ayer. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Tras más de 13 horas de diálogo, Montaño logra firmar un acta con el transporte pesado, que se alista para la reunión con Arce; Veeduría ciudadana enviará informe a la CIDH con al menos 5 observaciones sobre las judiciales; y ASSUS advierte sanciones contra los médicos que acaten el paro de 96 horas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tras más de 13 horas de diálogo, Montaño logra firmar un acta con el transporte pesado, que se alista para la reunión con Arce

La reunión duro más de 13 horas, pero al final se firmó un documento: La misión del Gobierno, liderada por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, logró firmar un “acta de reunión” con la dirigencia del transporte pesado. Se trata del paso clave para allanar la reunión entre los representantes del sector -que advierten con un bloqueo indefinido de carreteras desde el lunes – con el presidente Luis Arce. Al término de la cita, se suscribió un “acta de reunión” de ocho puntos, entre ellos el suministro de diésel y gasolina, el trabajo de la Aduana y de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

– Veeduría ciudadana enviará informe a la CIDH con al menos 5 observaciones sobre las judiciales

Un informe con al menos cinco observaciones y un análisis constitucional sobre los recursos legales que se interpusieron contra las elecciones judiciales será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD). También se prevé mostrar la falta de información por parte de las comisiones de la Asamblea Legislativa. “Existen ciertos temas a los que la veeduría no ha podido acceder. Entonces, este informe también va a demostrar el nivel de transparencia de las comisiones y las dificultades que hemos tenido en el acceso a la información”, informó a la ANF la responsable de la OCD, Sandra Verduguez.

– Judiciales: Postulante que frenó preselección retira sus documentos y se aparta de la evaluación

La candidata al Consejo de la Magistratura, Margarita Medrano, quien paralizó con una acción de amparo el proceso de preselección de candidatos judiciales a mediados de abril, decidió retirar sus documentos y por tanto, apartarse de la evaluación de méritos del que solo falta las pruebas orales. El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, reveló la información durante la sesión del pasado jueves en la cual detalló las más de 35 acciones de amparo y acciones populares que enfrentó el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales. “Si bien se ha concedido la tutela, la postulante ha retirado toda su documentación”, informó.

– Samuel Doria Medina: “La justicia es corresponsable de la crisis”

Samuel Doria Medina participó en el Congreso Internacional de Derecho que se realizó en Sucre planteando que “la justicia es corresponsable de la crisis”. En su discurso ante una audiencia de especialistas que debatían la necesidad de independencia judicial, habló del estado de “despotismo judicial” en que se encuentra el país y su relación con la economía. “No ofrece ninguna seguridad de que actuará con imparcialidad y tiende a extorsionar a los litigantes. Frente a esto, los inversionistas prefieren desviar su capital al consumo o llevarlo a otro lugar. Con la llegada del presidente de Paraguay, nos enteramos de que 1.000 empresarios bolivianos están en el vecino país”, recordó.

– Luis Fernando Camacho suma nueva denuncia penal, ya tiene siete y 18 meses privado de libertad en Chonchocoro

El gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho sumó una nueva denuncia penal y con ella ya suman siete en su contra. Esta vez está acusado por la presunta compra irregular de maquinaria para el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam). Además, la autoridad, que le es negada a asistir a una audiencia cautelar en la capital cruceña, permanece 18 meses privado de libertad en Chonchocoro. “El gobernador, al no formar parte del proceso de contratación, solamente firmó una impugnación que descalificó a dos empresas por no cumplir con los requisitos que eran pedidos en el Documento Base de Contratación (DBC)”, declaró el abogado de la defensa, Martín Camacho.

– Analista afirma que el «gen traicionero» de Evo impedirá ascenso de Andrónico en el MAS

El analista Luis Alberto Ruiz afirmó este sábado que el “gen traicionero” de Evo Morales, a lo largo de su historia política, impedirá que el senador Andrónico Rodríguez sea una alternativa viable para resolver la crisis interna del MAS y así descartar las candidaturas de Luis Alberto Arce o Evo Morales para las elecciones generales de 2025. Ruiz señaló que Rodríguez, al convocar a la Asamblea, ha demostrado que no tiene miedo al poder de turno y, con su visita a Santa Cruz, ha demostrado ser un político con fuerte liderazgo propio, aunque bajo la “nefasta figura paternal” de Morales. “Conociendo el gen traidor de Evo Morales, no pasará mucho tiempo antes de que lo traicione”, declaró.

– YPFB Chaco afirma que no halló irregularidades en firmas contratadas para su filial en EE.UU.

YPFB Chaco S.A. aclaró este sábado que no halló ninguna irregularidad ni impedimento para contratar a dos firmas que se encarguen del proceso de registro de su filial en Houston, Estados Unidos. Se trata de la compañía especializada en comercio exterior EMES Venture Inc. y la firma de abogados San Miguel Attorney’s. En un comunicado, la empresa señaló que se contrató a ambas entidades, “para asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes estadounidenses, garantizando que cumplimos con todos los requisitos normativos pertinentes”. “Los asesores no indicaron ningún impedimento ni irregularidad relacionada con las entidades contratadas”, destaca.

– Entre 2023 y 2024, el fondo de pensiones se incrementó en $us 2.130 millones

Tras la salida de las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones, Futuro y Previsión del país, en mayo de 2023, y el ingreso pleno de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo la cartera de fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se incrementó en $us 2.130 millones. “Un año después, este fondo representa 26 mil millones de dólares, vale decir que, en esta gestión con el trabajo de la Gestora hemos crecido en casi 2.130 millones de dólares, lo que representa los fondos del sistema integral de pensiones, es un dato tangible”, destacó el gerente Nacional de Prestaciones de la Gestora, Javier Molina, en declaraciones a ATB.

– En Sucre, bancos multilaterales firman una declaración para fortalecer el desarrollo regional

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FONPLATA, el Banco de Desarrollo, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron la “Declaración de Sucre” para optimizar una cooperación más estrecha y coordinada. El gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del BID, Miguel Coronado, destacó la importancia del trabajo conjunto de los bancos multilaterales en áreas clave como el cofinanciamiento de programas y proyectos, el desarrollo de instrumentos financieros innovadores y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

– ASSUS advierte sanciones contra los médicos que acaten el paro de 96 horas

Las sanciones, desde descuentos hasta procesos administrativos, se pueden aplicar contra los profesionales que acaten el paro médico de 96 horas, previsto para la próxima semana, advirtió el director general de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), Rubén Colque. El viernes, los médicos abandonaron el diálogo con la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados que sostenían desde hace varias semanas y anunciaron un paro de 96 horas, del 17 al 20 de junio contra la “jubilación forzosa”. Colque consideró que esa medida será una vacación tomando en cuenta que el viernes 21 de junio es feriado.