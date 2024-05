Odisea por dólares: sepa cuánto demora sacar una ficha para comprar los ‘verdes’

En una consulta a ciudadanos se evidenció que obtener una ficha para comprar dólares a través de la página web del Banco Central, puede demorar hasta 3 semanas. Existen horarios claves para poder ingresar, sin embargo, muchos aseguran que es ‘cuestión de suerte’. Desde el BCB alertan a la población no dejarse engañar por personas que ofrecen fichas en las redes sociales.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

La falta de dólares no solo afecta los grandes y medianos empresarios, la gente de a pie, la que debe pagar una deuda, un alquiler o la que optó por realizar pequeñas importaciones para comercializar, al no tener una trabajo formal, también está sufriendo día a día para conseguir la divisa. Algunas de las personas a las que consultamos, señalaron que optaron por intentar comprar dólares a través de entidades bancarias y luego de varias semanas lograron hacerlo; mientras que otras, cansadas tras varios intentos, se vieron obligados a recurrir al ‘mercado negro’, teniendo que pagar hasta Bs 8,4 por la divisa.

«Hola ¿Alguien sabe cuánto demora sacar una ficha para comprar dólares en el Banco Central de Bolivia?» Fue la pregunta lanzada en las redes sociales para conocer las experiencias de la población que intenta conseguir la divisa extranjera al tipo de cambio oficial que se oferta en las entidades bancarias: 6,96 para la venta y Bs 6.86 para la compra.

Las respuestas no se dejaron esperar. “Ya no dan fichas desde hace meses, su sistema siempre está mal así que vas a perder tiempo intentando lograrla por ahí”, “Si logras sacar te programan para junio o julio”, “No hay dólares disponibles en el banco, la plataforma que tienen para compra dólares te manda a cada rato ‘intente más tarde’, ‘intente más tarde’ y nunca logra uno sacar ficha”, son algunas de las respuestas obtenidas. Incluso existen personas que aseguran que llevan más de 7 meses tratando de acceder a una ficha.

Otras personas consideran que obtener una ficha es, en realidad, una cuestión de suerte. Para conocer de forma directa cuánto se demora obtener una ficha, este medio intentamos acceder a una en la página web del Banco Central de Bolivia. El resultado: Durante 14 días (del 17 hasta el 30 de abril), no pudimos lograrlo y el mensaje siempre fue el mismo: ‘Intente más tarde’.

Algunas historias con éxito

“Saqué una ficha en febrero; intenté desde las 7:40 y a las 8:15, en menos de media hora, el sistema me habilitó para obtener la ficha, pero para dos meses después, el 30 de abril, y solo me permitió un monto de $us 2 mil”, comentó la señora Carla E. Cordero, cuando fue consultada por la Red Uno.

Otro testimonio es el de Marcos C, quien aseguró que consiguió ficha en octubre de 2023. «La obtuve por la página del Banco Central llenando un formulario. Me dio el día y la hora y fui al banco donde no esperé más de 15 minutos para que me dieran $us 1.000”, aseguró. También señaló que en la entidad le indicaron que podría realizar otra compra en el lapso de seis meses. “Se cumplió el plazo, estoy intentando hace 20 días y aún no he podido», aseguró.

De igual manera, Blanca R.L sostuvo que tardó 3 semanas, pero logró obtener una ficha.

El dólar registró su punto más alto en el ‘mercado negro’ en febrero, cuando llegó a costar hasta Bs 9 por dólar, no obstante, a partir del 19 de febrero, luego de que el Gobierno lanzara una serie de medidas (10 medidas firmadas en el acuerdo público-privado), inició su baja hasta en 8,4, según señalan los usuarios.

Página web del Banco Central de Bolivia, saturada

El Banco Central de Bolivia, determinó desde el 6 de abril del 2023, implementar un sistema de fichas virtuales para la compra de dólares ante la escasez de esta moneda en el país, pero desde entonces y hasta la fecha, la mayoría de las personas aseguran que existe un problema recurrente en su página web, que indica “inténtelo más tarde”.

Una nota de una agencia noticiosa, de septiembre de 2023, indica que “una funcionaria señaló a la ANF que sólo se reciben 300 solicitudes por día y en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, y que el pedido debía realizarse lo más temprano posible, a las 07:00”.

La Red Uno de Bolivia intentó ponerse en contacto con voceros del Banco Central de Bolivia para conocer su posición, a través de llamadas telefónicas a su equipo de comunicación y mensajes de WhatsApp, además de mensajes al correo electrónico de la entidad bancaria que está en su página web, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, seguiremos buscando la posición de la institución.

En una conferencia de prensa, realizada el domingo 5 de mayo, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, señaló que al primer cuatrimestre de este año las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se estabilizaron en $us 1.796 millones permitieron cubrir todos los compromisos internos y externos del país, pues además de la deuda externa, los fondos son empleados para las políticas de subvención y también para la dotación de divisas a todo el sistema financiero.

“En estos primeros cuatro meses hemos asignado cerca de $us 350 millones al sistema financiero y a la población, en nuestras ventas directas”, precisó el presidente del BCB.

El último reporte brindado por la entidad, fue el pasado 16 de febrero del 2024, cuando el emitió un comunicado en las redes sociales en la que alertaban que “Personas inescrupulosas, en los últimos días, se han dado a la tarea de crear sitios en redes sociales por los cuales ofrecen la venta de fichas para, supuestamente, acceder a la compra directa de dólares estadounidenses que implementó el ente emisor a través del Banco Unión”, señalan desde el BCB.

Jaime Dunn: “la población debe adaptarse al nuevo tipo de ‘cambio oficial’ del mercado”

El analista económico Jaime Dunn aseguró que, a falta de dólares en el país, la población debe adaptarse a lo que sería un ‘nuevo tipo de cambio oficial’, que es el que se oferta en el mercado paralelo que está en el orden de 8,40 a Bs 8,50 por dólar, pues el oficial, el que se cotiza en los bancos, es muy escaso.

“En realidad, el mercado oficial en Bolivia ya no es 6,96 o 6,86, según la transacción que desee realizar, sino que el ‘mercado real’ de la divisa está entre 8,40 y 8,50, ese es el tipo de cambio al cual la población tiene que acostumbrarse a hacer sus transacciones”, manifestó el analista.

En este sentido afirmó que, la falta de dólares continúa afectando directamente a la población. “Simplemente hay que tener en claro que los dólares en el país son muy escasos. No es como dice el Gobierno y eso se puede constatar con las reservas que hay en el Banco Central de Bolivia (BCB), con un poco más de $us 130 millones de dólares”, afirma Jaime Dunn, quien asegura que la demanda de dólares en el país es de $us 1.000 millones al mes. “La banca normalmente maneja $us 350 millones al mes, pero la demanda es más alta porque las personas están atesorando, cada vez más, la divisa extranjera, sobre todo por la falta de confianza en la moneda nacional.

“Cuando el BCB, lanzó la venta de dólares lo hizo más bien como una forma política de llegar a la gente diciendo que ‘tiene muchos dólares’, pero la verdad es que no, por eso es que los dólares ya no se venden”, aseveró el analista económico.