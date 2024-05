Pese a reclamos de varios sectores por la falta de dólares, viceministro niega escasez

Fuente: Unitel

En el país persisten las denuncias de distintos sectores de la falta de dólares, por lo que no se puede importar y los precios de distintos productos se están encareciendo.

Ante ello, el viceministro de Presupuesto, Zenón Mamani, indicó que el sistema financiero tiene en sus bóvedas 290 millones de dólares, monto similar a los que tenía en gestiones pasadas.

Agregó que a esto se suman más de 180 millones de dólares invertidos en el exterior. “Estamos hablando que el sistema financiero tiene 450 millones de dólares, montos similares a anteriores gestiones. Vemos que por ese lado existe una normalidad del sistema financiero y lo que estamos buscando es que atiendan de manera regular”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que, con los bonos en dólares, el Banco Central de Bolivia (BCB) captó 53 millones de dólares, lo que significa que la población tiene dólares en su poder y por eso puede comprar bonos. ”Lo único que pedimos a la población es que no se deje llevar por la especulación, que no salga a buscar dólares cuando no los necesita”, sostuvo.

Por su lado, este miércoles la secretaria general de los Gremiales de Bolivia, Mercedes Quisberth, se dirigió al presidente Luis Arce preguntando ¿Dónde se puede adquirir los dólares? Pues ella señala que no se puede comprarlos en los bancos ni tampoco se puede retirar los ahorros en entidades financieras pese a que estas están en la moneda extranjera.

Viceministro dice que se busca sustituir importaciones

Mamani aseguró que la importación de combustible está garantizada en el país. Sin embargo, reconoció que se está impulsando una política de sustitución de importaciones, un claro ejemplo es que este año se está dejando de importar 284 litros de gasolina por la circulación de etanol con la ayuda de la producción del sector cañero.

Agregó que se tiene planificada la implementación de dos plantas más y cuando operen se sustituirá el 5% de importaciones de combustibles. Añadió que hay proyectos de más plantas y cuando se concreten se estima que se dejará de importar el 60% de diésel; sin embargo, no precisó desde qué año.

Finalizó indicando de se impulsan trabajos de exploración; sin embargo, los resultados se verán en los próximos años.