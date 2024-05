Productores del Chapare en vigilia por la destitución de dos autoridades de instituciones que controlan la coca

Rechazan las declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien pidió a Evo Morales que aclare que son los catos rojos y blancos

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Productores de la hoja de Coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba cumplen una vigilia en Villa Tunari por la destitución de Carlos Romay como director nacional de Comercialización e Industrialización de la Hoja (DIGCOIN) y del jefe de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (UDESTRO), Felipe Saavedra, quienes fueron removidos de sus cargos en los pasados días.

El pasado martes, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori, posesionó a Erwin Cornejo como nuevo director general de DIGCOIN en reemplazo de Romay; En esa oportunidad, la nueva autoridad anunció la instalación de mesas de diálogo sobre el precio de la hoja de coca con los productores del Trópico de Cochabamba y de los Yungas de La Paz.

La dirigencia aseveró que el despido de ambas autoridades se hizo sin consensuar con las seis federaciones por lo que no reconocerá a sus reemplazantes. No se descarta tomar otras medidas si el gobierno no atiende la petición del sector, advirtió la presidenta de la Coordinadora del trópico de Cochabamba, María Eugenia Ledezma.

“Las bases han determinado hacer esta vigilia pacífica porque han destituido al hermano de DIGCOIN, Carlos Romay, asimismo, han dado su carta de agradecimiento al hermano Felipe Saavedra de UDESTRO, por esa situación los productores de la hoja de coca estamos en estado de vigilia, porque esas entidades nos corresponden a los productores de hoja de coca, a nosotros nos toca asignar a los directores para que trabajen en función a la Ley”, dijo.

Los cocaleros en vigilia. Foto: captura pantalla

La dirigente de los cocaleros del Chapare rechazó la supuesta imposición de nuevas autoridades en esas dos instituciones, aseguró que no se permitirá la consolidación de esas acciones y refutó también los ataques del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que pidió al expresidente y líder de las seis federaciones, Evo Morales, sea sincero y explique al país cuáles son los catos blancos y rojos.

“la coca no es roja ni blanca, sino es verde. Cómo intentan confundir a la ciudadanía a través de la prensa, pero la realidad y la verdad es que nosotros somos productores de la hoja de coca y en el trópico de Cochabamba hay el registro del cato de coca de toda la producción que tenemos, aquí UDESTRO cumple la función de revisar y hacer respetar el cato de coca”, aseguró.

Por su parte, otra de las dirigentes, María Javier, rechazó la imposición del gobierno central en la designación de nuevas autoridades sin consenso, inculpó a las autoridades de comprar a dirigentes y anunció que las seis federaciones harán respetar los derechos constitucionales de los productores del trópico de Cochabamba a quienes permanentemente se acusa de estar ligados al narcotráfico.

DIGCOIN se ocupa de la verificación de la comercialización de la hoja de coca en los mercados del país; en tanto, UDESTRO es la institución que controla ese producto y lleva a cabo la erradicación de cultivos excedentes. Ambas instituciones son parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT).